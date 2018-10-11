Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Россия0
Швеция0
Футбол. Сборные
11.10
Франция2
Исландия2
Футбол. Лига наций
11.10
Польша2
Португалия3
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль2
Шотландия1
Футбол. Лига наций
11.10
Литва1
Румыния2
Футбол. Лига наций
11.10
Черногория0
Сербия2
Футбол. Лига наций
11.10
Фарерские острова0
Азербайджан3
Футбол. Лига наций
11.10
Косово3
Мальта1
Футбол. Сборные
11.10
Уэльс1
Испания4
Футбол. Сборные
02:30
США
Колумбия
Футбол. Сборные
11.10
Ирак0
Аргентина4
Футбол. Сборные
11.10
Турция0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
04:30
Мексика
Коста-Рика
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн0
Сирия1
Футбол. Сборные
11.10
Кувейт1
Ливан0
Футбол. Сборные
11.10
ОАЭ1
Гондурас1
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг0
Таиланд1
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
11 октября, источник: Спорт-Экспресс

Смолов поддержал Кокорина и Мамаева

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сегодня эти футболисты были отправлены под стражу до 8 декабря.

— Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию.

Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!! — написал Смолов в своем Инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Кокорин и Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

Вне игры: карьера Кокорина и Мамаева может резко оборваться
Во время загрузки произошла ошибка.
11 октября© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Следователь назвал три причины для ареста Кокорина
Сокамерники стебут Кокорина и Мамаева
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Три российские биатлонистки планируют уйти в декрет
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
ЦСКА обыграл «Барселону» в стартовом матче Евролиги
Россия играет со Швецией в Лиге наций (видео)
Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь