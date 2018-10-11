Смолов поддержал Кокорина и Мамаева
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Сегодня эти футболисты были отправлены под стражу до 8 декабря.
— Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию.
Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом!!! Все нуждаются в прощении и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!! — написал Смолов в своем Инстаграме.
Напомним, Кокорин и Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.