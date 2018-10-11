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11 октября, источник: Спорт-Экспресс

Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?

Рассказываем о будущем футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в четверг по постановлению Тверского районного суда Москвы заключены под стражу до 8 декабря этого года.

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Мамаева вышвырнут из «Краснодара»

Соглашение «быков» с хавбеком действует до конца 2019 года. Намерения сторон можно трактовать совершенно однозначно — «Краснодар» подал заявление в Палату РФС по разрешению споров по поводу прекращения договора с игроком.

Сам полузащитник понимает опасность ситуации и на суде просил не заключать его под стражу, потому что контракт может быть расторгнут.

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Версий происходящего две.

Первая: соглашение Мамаева предусматривает завершение трудовых отношений, если футболист взят под стражу на срок более одного месяца по уголовной статье.

Вторая: в обращении «Краснодара» в Палату указано систематическое нарушение Павлом условий контракта.

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В последнее верится больше. Полагаю, уже на следующей неделе договор может быть аннулирован. Но далее не исключены сложности — если Мамаев наймет грамотных спортивных юристов, шансы отсудить свои 2,5−3 миллиона евро (зарплата до конца 2019 года) у игрока появятся.

«Краснодару» нанесен мощный удар и в спортивном плане. Мамаев набрал великолепную форму, в 10 турах чемпионата забил три гола и во многом именно он определяет игру команду.

Но владелец клуба Сергей Галицкий был в ярости, посмотрев скандальные видео инцидентов в Москве. Именно этим обусловлена и скорость подачи заявления в Палату. Точка невозврата пройдена.

Если коротко подытожить — Мамаева вышвырнут из «Краснодара», несмотря на действующий контракт. Теперь каждый игрок будет обязан задуматься не только над поведением в бытовых ситуациях, но и над такой мелочью, как посты в социальных сетях.

Что касается будущего футболиста, то, по моей информации, солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты Мамаеву-Кокорину, у клубов РПЛ нет. В этих условиях Павел может получить приглашение, скажем, от «Урала». И будет там звездой во всех смыслах этого слова.

Кокорин в «Зените» — пока туман

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«Зенит» не планирует в ближайшее время разрывать контракт с форвардом. Договор с клубом действует до конца текущего сезона. Ранее клуб и сторона игрока (его интересы представляет отчим Кокорина — Кирилл Логинов) провели консультации о продлении соглашения.

Сейчас переговоры заморожены до прояснения судьбы нападающего. В том случае, если Кокорин получит реальный срок, контракт можно будет расторгнуть.

Сейчас же сине-бело-голубые, очевидно, взяли паузу. Если решение суда о мере пресечения будет обжаловано и изменено с содержания под стражей на более мягкое, а затем футболист получит не самое суровое наказание, то он продолжит карьеру в команде.

Вне игры: карьера Кокорина и Мамаева может резко оборваться
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11 октября© Ньюстюб
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