СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили кутёж на 2,5 млн рублей в ночном
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили кутёж на 2,5 млн рублей в ночном
По информации источника, в эту сумму вошла в том числе стоимость битой посуды. Отмечается, что 2,5 млн рублей футболисты потратили до скандальных историй с драками.
11 октября футболисты были арестованы на два месяца. 8 октября они вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с
Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.