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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили кутёж на 2,5 млн рублей в ночном стриптиз-клубе и ресторане в Москве, отмечая 10-летнюю годовщину своей дружбы, сообщает «Московский комсомолец».

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По информации источника, в эту сумму вошла в том числе стоимость битой посуды. Отмечается, что 2,5 млн рублей футболисты потратили до скандальных историй с драками.

11 октября футболисты были арестованы на два месяца. 8 октября они вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.

Братья Кокорины и Мамаев арестованы: видео из зала суда
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00:42 (мск)© Ньюстюб
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