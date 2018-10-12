СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками

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По информации источника, в эту сумму вошла в том числе стоимость битой посуды. Отмечается, что 2,5 млн рублей футболисты потратили до скандальных историй с драками.

11 октября футболисты были арестованы на два месяца. 8 октября они вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.