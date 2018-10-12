Мать Кокориных: Это добрые, любящие дети, пожалуйста, простите их

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«Всё происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. С детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.

Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их — это добрые, любящие дети. Кирилл старается во всём походить на Сашу, даже в футбол пошёл вслед за ним, Саша его кумир. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой.