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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Мать Кокориных: Это добрые, любящие дети, пожалуйста, простите их

Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла, прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.

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«Всё происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. С детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.

Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их — это добрые, любящие дети. Кирилл старается во всём походить на Сашу, даже в футбол пошёл вслед за ним, Саша его кумир. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой.

Ситуация не такая однозначная, какой кажется. Пожалуйста, прежде чем делать какие-то выводы, дайте суду во всем разобраться. Пожалуйста, простите моих детей, — цитирует Кокорину телеканал «Звезда».

Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в следственный изолятор на 2 месяца
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08:27 (мск)© Ньюстюб
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