Мать Кокориных: Это добрые, любящие дети, пожалуйста, простите их
Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла, прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.
Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла, прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.
«Всё происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. С детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.
Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их — это добрые, любящие дети. Кирилл старается во всём походить на Сашу, даже в футбол пошёл вслед за ним, Саша его кумир. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой.
Ситуация не такая однозначная, какой кажется. Пожалуйста, прежде чем делать