Уткин: Не хочу, чтобы Мамаев и Кокорин в тюремном безделье жили на мои налоги

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«Мне жалко любого человека, который отправляется в тюрьму, никого, не убив и не искалечив. Как это принято говорить — не совершившего преступления против личности. Это стандартная российская практика, я понимаю. Но, разумеется, футболисты никуда не сбегут. И лично у них нет никаких способов помешать следствию, тем более что следствие — это элементарно, все на виду. С ними вряд ли запланированы на эти 2 месяца какие-либо следственные действия.

Воспрепятствовать следствию могут другие влиятельные люди — работодатели, владельцы клубов. И если они захотят это сделать, то им никто не помешает. И уж подавно двухмесячный арест подозреваемых тут не барьер.



Они должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит. Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести, боль за боль. Дело не в том, много это или мало. Дело в том, что это бессмысленно. Посмотрите, каков Мамаев-папа. Вот, бывший мент; отсидел. И что же? Вышел, тюрьмой наученный. Воспитал такого же придурка. Посмотрите на Кокорина. Он тоже уже одного воспитал — брата. Вот такой вот вырос — это ж в Маугли шакал Табаки и тот симпотнее. Неуч, трус, бьёт слабого в составе толпы, балованный ни на что не способный. Не хочу и слово подбирать.

Я — гражданин своей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги, и другие, жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош.

Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить её заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью. И мне всё равно, научатся ли они чему-нибудь.