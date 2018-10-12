Возможно ли навсегда отстранить Кокорина и Мамаева от футбола? Объяснения для чайников

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Артур Рохлин, адвокат

Какой максимальный срок они могут получить?

Весь вопрос в том, как в итоге будут квалифицированы их действия. Если бы все остановилось на статье «Побои», то максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Статья «Хулиганство» в первой части имеет максимальный срок — пять лет, по второй части, по которой сейчас проходят Кокорин и Мамаев — до семи лет лишения свободы. Думаю, по совокупности деяний, они могут получить пять лет.

Сколько времени проходит от помещения в СИЗО до суда?

Процессуальные сроки всегда разные. Первый срок после возбуждения уголовного дела — два месяца, которые есть у следователя, чтобы расследовать дело. Потом он может продлевать этот срок, но так чаще бывает со сложными делами, к которым этот вопрос не относится. Некоторые экономические дела длятся годами, а тут все записано, свидетели известны, так что за два месяца должны уложиться.

После этого следствие заканчивается, материалы передаются в суд и начинается судебное разбирательство. По данному вопросу одной недели — то есть, двух-трех заседаний — должно быть достаточно. После чего суд и вынесение приговора.

Можно ли сказать, что Кокорина и Мамаева посадили в тюрьму?

После ареста их отправят в следственный изолятор. СИЗО — это то, что уже называется тюрьмой. Но в тюрьме обвиняемые находятся до суда. После суда, если выносится обвинительный приговор и назначается реальный срок — отправляются в колонию.

Если они избегут реального срока, каким может быть наказание?

Как правило, в уголовном кодексе каждому преступлению соответствует определенная вилка наказаний. В случае части второй статьи «Хулиганство» это: штраф, обязательные работы, исправительные работы или ограничение свободы на срок до семи лет. Суд суммирует все отягчающие и смягчающие обстоятельства и принимает решение, какое из наказаний будет наиболее соразмерным преступлению.

Если футболисты получат условный срок, то станут «невыездными»?

Нет, загранпаспорта у них никто забирать не станет, условный срок не мешает человеку пересекать границу. Единственный нюанс — итоговый вид наказания может иметь особенный режим, который осужденным нельзя будет нарушать. Иначе условный срок сразу станет реальным.

Михаил Прокопец, спортивный юрист.

Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина? На каком основании клубы могут расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым?

Во-первых, чтобы делать однозначные выводы, нужно знать содержание их контрактов, а этого никто не знает. Во-вторых, до сих пор неясно, что именно с ними произойдет, какое решение примет суд: будет ли это условное или реальное наказание, или все ограничится штрафом, и так далее. От этого многое зависит.

Если говорить в общем, то наше трудовое законодательство не предусматривает расторжения договора в случае возбуждения уголовного дела. Вот если спортсмен будет осужден на реальный срок, то, на мой взгляд, договор может быть расторгнут в связи с тем, что он просто не сможет выполнять свою работу. Потому что выполнение условий договора — главный критерий. Более того, если спортсмен будет дисквалифицирован на срок более шести месяцев, то по трудовому кодексу (там есть такое основание, не зависящее от того, что предусмотрено договором, а что нет) соглашение с ним также может быть расторгнуто.

Учитывая то, что игроки заключены под стражу на два месяца, очевидно, что они лишены возможности исполнения своих контрактных обязательств. И это очень серьезный аргумент в пользу расторжения контракта. Это поможет клубу, который хочет разорвать договор.

Опять же — вопрос репутации. Тут уже клуб должен взять на себя ответственность и сказать, что действия футболиста нанесли клубу серьезный репутационный ущерб, и контракт с ним разорван. После чего обратиться в специальный орган — Палату по разрешению споров РФС, — как и сделал «Краснодар», затем в Лозаннский суд и так далее. В процессе этого разбирательства будет выясняться, действительно ли был нанесен ущерб, и если был, то настолько ли он силен, чтобы служить причиной расторжения договора.

Все эти критерии необходимо учитывать, но сейчас никто не ответит однозначно, будет так или будет иначе. Слишком много факторов, на сегодняшний момент неизвестных.

Насколько большими могут быть денежные штрафы?

Это тоже те сведения, которые содержатся в контрактах игроков и в локальных актах — положениях о премировании, где сказано, за что футболист премируется, за что, наоборот, может быть оштрафован и так далее. Эту информацию знают только клубы.

Вообще в России нельзя наказывать финансово, нельзя уменьшать зарплату — она просто по законодательству не может быть уменьшена в одностороннем порядке. Можно уменьшать только премиальные, поэтому многие клубы делят оклад футболистов на две части — собственно зарплата и премиальные выплаты. И в случае нарушений — опоздания, попадания в изолятор временного содержания — клуб имеет право уменьшить эту вторую часть.

Если они получат условный срок, то смогут играть в футбол в России?

Смотрите — если вы получите условный срок, то сможете работать журналистом? Думаю, сможете. Почему же к футболистам должно быть какое-то иное отношение? Да, у них есть свои особенности, связанные с родом занятий — травмы, вызов в сборную, страхование, но условный срок никак не повлияет на их возможность выходить на поле. Эти вещи никак не связаны.

Может ли Российский футбольный союз пожизненно отстранить их от футбола?

За последние несколько лет я привык к тому, что РФС вообще может делать все, что угодно — с основаниями или без. Мне сложно придумать что-то, чего РФС не мог бы сделать. Но мое мнение таково — если так и произойдет, это будет сделано с нарушением регламентных норм. Это будет неправильно.

Я вообще не считаю, что этот вопрос находится в компетенции РФС. Это дело правоохранительных органов, суда. Действия, которые совершили Кокорин и Мамаев, абсолютно не связаны с футболом, и я не понимаю, почему РФС должен на это реагировать. Если завтра какой-нибудь футболист не заплатит налоги — это аналогичная ситуация, нарушение закона, — то РФС должен как-то на это реагировать? Не думаю. Если они выйдут и расскажут о купленном матче или объяснят свои поступки протестом против политики РФС, тогда какую-то связь с футболом еще можно найти, но пока что та плоскость, в которой лежат их правонарушения, никак не пересекается с футбольной. Не нужно выступать полицией нравов и дублировать функции суда — он сам вынесет решение.

Самое главное, суд тоже не может вынести такое решение — о пожизненном отстранении от футбола. Штраф, условный или реальный срок — это возможные наказания, но говорить о подобном запрете не приходится. А у РФС, на мой взгляд, не имеет компетенции по этому вопросу. Хотя там, конечно, могут придерживаться иного мнения.

В таком случае насколько вероятна длительная дисквалификация со стороны РФС?