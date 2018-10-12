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11:30 (мск), источник: Р-Спорт

Запрос о рассмотрении поведения Мамаева и Кокорина в комитет по этике РФС не поступал

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Олег Богатов. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не получал запрос о рассмотрении инцидентов с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным, которые были арестованы и находятся в СИЗО, заявил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.

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«На сегодняшний день запроса о рассмотрении поведения Александра Кокорина и Павла Мамаева в комитет по этике не поступало», — сказал в телефонном разговоре Андреев.

«Запрос к нам может поступить от исполкома РФС, бюро РФС, президента РФС и руководителей лиг. На данный момент запроса не было», — добавил собеседник агентства.

По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. В тот же день всех троих арестовали до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье «побои» (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.

В пятницу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил РИА Новости, что Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

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