Запрос о рассмотрении поведения Мамаева и Кокорина в комитет по этике РФС не поступал

По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина, у него тоже статус подозреваемого. В тот же день всех троих арестовали до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье «побои» (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.