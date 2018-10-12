Игорь Коновалов: На «Спартак» обиды нет. У Бердыева я прогрессирую

Источник: Спорт-Экспресс

Бердыев просит не бояться рисковать

— Статус молодого лидера «Рубина» сильно на вас давит?

— Спасибо за такую оценку. Всегда приятно, когда о тебе отзываются хорошо. Значит, видят какой-то прогресс. Однако стараюсь не обращать внимания на публикации, комплименты. Мне еще нужно много работать. Чувствую ли я себя лидером команды? Не могу так сказать. У нас есть более опытные игроки.

— Не раз доводилось слышать, что Курбан Бердыев чуть ли не за руку водит игроков по полю и все досконально объясняет.

— За руку не водит (улыбается). Но объясняет все очень подробно, раскладывает по полочкам. Реально прибавляешь после его теории.

— Чего, прежде всего, он требует от вас?

— Больше делать обостряющих передач. Чаще играть именно вперед, не замедлять атаку.

— Самый ценный совет Бердыева?

— Все секреты раскрывать не могу. Но Курбан Бекиевич просит не бояться рисковать, играть, где-то импровизировать. Главное — не зажиматься, а стараться действовать смелее. Если есть возможность отдать острый пас, почему ей не воспользоваться?

— Самое долгое теоретическое занятие у Бердыева?

— Максимум минут 40. Никого перебора нет.

— Наблюдал, что в играх при приеме передачи вы, как правило, не смотрите на мяч. Как долго этому учились?

— Этого требует Бердыев. Стараюсь еще до приема мяча оценить обстановку. Продумать продолжение атаки, пытаюсь понять, куда сам отдам пас, смотрю по сторонам.

— Признайтесь, вы сейчас ждали вызова в первую сборную?

— Честно говоря, не думал об этом. Я объективно смотрю на вещи. Есть квалифицированные футболисты на данной позиции, лидеры в своих клубах. Их пригласили сейчас в национальную команду.

— Кто на данный момент в чемпионате России сильнее вас в центре полузащиты?

— Мне сложно судить. Но в национальной сборной действительно сильная средняя линия. Сейчас еще и Головин вернулся в строй. А так — Зобнин, Кузяев, Дзагоев, Газинский. Конкуренция очень высокая.

— Кто является для вас примером для подражания в российском футболе?

— Таких, наверное, нет. Стараюсь чаще смотреть европейский футбол, наблюдать за ведущими игроками.

— Кого выделяете?

— Модрича, Крооса. Да примеров хватает.

— После матча ЦСКА — «Реал» вы в них случайно не разочаровались?

— (Смеется) Нет, что вы? В одной игре всякое может случиться. Плюс надо отдать должное армейцам. Ребята настроились и сыграли хороший матч.

— После этой встречи пошли шутки, что «Золотой мяч» надо было давать не Модричу, а Влашичу.

— Влашич — реально очень сильный игрок, лидер ЦСКА. Здорово, что такие футболисты к нам приезжают. Уверен, в Англии он еще заиграет. Эта аренда пойдет ему на пользу.

В «Кубани» доставалось от Аршавина

— До «Рубина» вы выступали в «Кубани», где пересекались с Аршавиным. Какие впечатления остались о нем?

— Своеобразный человек. Один из лучших российских футболистов в XXI веке. Когда общаешься с ним наедине, он довольно простой. Тогда в «Кубани» был еще и Роман Павлюченко, с ним до сих пор поддерживаем связь. Поздравлял его с рождением дочери. Павлюченко просто топ!

— А в чем своеобразность Аршавина?

— Он на тренировках мог часто подсказывать, учить, как нужно играть. Не всем это нравится… Аршавин мог любому «напихать», даже ветерану.

— Вам тоже доставалось?

— Бывало, доставалось (улыбается).

— Хотя бы по делу?

— Конечно, по делу. К таким игрокам нужно прислушиваться. Тем более он в Англии поиграл.

— Что лично вам он советовал?

— В основном, как располагаться на поле. Что делать при перестроениях. Не скрою, Андрей иногда заводился, если кто-то что-то делал не так. Мог немного прикрикнуть. Расспрашивал его про Англию, было интересно послушать такого человека.

— Аршавин вам не говорил, чего нужно избежать в Европе?

— Понятно, что на Западе сложился такой стереотип: русские любят отдохнуть… В Англии совсем другая интенсивность футбола, иные скорости. К этому чемпионату просто нужно привыкнуть. Адаптироваться, быстрее влиться в новую жизнь. Тогда никаких проблем не возникнет. Аршавин же выдавал отличные матчи. Четыре мяча «Ливерпулю» — дорогого стоит.

— Сложный у него характер?

— Непростой. Но я ничего плохого сказать про Андрея не могу. Если и «пихал», то по делу.

— При этом сам мало играл за «Кубань»…

— Ну и что. Все равно его можно назвать легендой нашего футбола.

— Краснодарский клуб расплатился с вами по долгам по зарплате?

— Ох… Про «Кубань» особо говорить не хочется. Клуб обанкротился, какие-то долги остались. Но уже надо забыть о том периоде. Работать, тренироваться дальше. На «Кубани» жизнь не заканчивается. Обидно за тех ребят, с которыми не рассчитались. У них же семьи, дети…

На «Спартак» обиды нет

— Вы хотя бы на 10 процентов считаете себя спартаковцем?

— Конечно! Я же был в «Спартаке» с 10 лет. Воспитанник этого клуба, глупо это отрицать. Так получилось, что я там не остался.

— Почему?

— Никакого негатива к «Спартаку» у меня нет. Это жизнь. Не сложилось…

— Одновременно со «Спартаком» вас в детстве еще и «Зенит» звал. Почему выбрали красно-белых?

— Не знаю. Скорее это было решением моего первого тренера. Он посоветовал ехать в «Спартак». Я в то время сам еще не мог делать выбор (улыбается). Так сложилось.

— Почему провели всего три неполных матча за дубль?

— Ну… Не могу сказать. Вроде, тренировался, старался. Но тренер меня не видел в составе, не рассчитывал.

— Пятницкий?

— Да. Когда уходил в «Кубань», никто меня не удерживал. Никакой обиды на «Спартак» нет. Футбольная жизнь. Сегодня ты тут, а завтра — там. Я доволен тем, что сейчас в «Рубине». У Курбана Бекиевича можно многому научиться, быстро прогрессировать. Я рад!

— У вас есть мечта уехать в Европу?

— Конечно. Зачем скрывать? Хочется попробовать свои силы в топ-чемпионате. Но пока мне нужно закрепиться в «Рубине». А дальше посмотрим.

— Любимый клуб?

— С детства болею за «Барселону». Да, это мечта.

— Неужели это реально?

— В данный момент я не думаю об этом. Зачем сейчас говорить о чем-то заоблачном? Нужно двигаться поэтапно. Нечего жить в каких-то грезах. Но если будешь прогрессировать, попадешь в сборную России, то тогда, думаю, все возможно.

— Головин в этом плане пример для подражания?

— Александр один из наших самых перспективных молодых игроков. Еще можно Миранчуков отметить. «Монако» — хороший клуб. В этой команде здорово умеют раскрывать таланты.

Деньги — не главное

— Гендиректор «Рубина» перед стартом сезона сказал про вас: «У нас играет перспективный Коновалов, его зарплата в 70 раз меньше, чем у М'вилла». Француз, по сообщениям СМИ, получал в Казани 3 миллиона евро в год.

— (Смеется). По поводу моей зарплаты сейчас говорить не хочется. Мне надо добавлять, прогрессировать. Стараюсь поменьше думать о деньгах. Надо работать — и все воздастся. Труд футболиста, на самом деле, тяжелый. Не каждый может пройти этот путь от начала и до конца. Помните, ребята при Колыванове выиграли юношеский чемпионат Европы. И сейчас, по крайне мере пока, мало кто из них играет на высоком уровне. Конечно, деньги важны, но молодому игроку нельзя их ставить во главу угла. Сначала зарекомендуй себя как профессионал, как футболист.

— А вы не боитесь, что когда себя зарекомендуете, начнете зарабатывать, что уже не захотите никуда уезжать? Бытует мнение, что у игроков просто срывает крышу, когда они получают серьезные контракты.