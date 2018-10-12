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14:54 (мск), источник: Ведомости

ФСИН рассказала об условиях содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев, «Зенита» Александр Кокорин и брат Кокорина Кирилл, доставленные в московский сизо № 2 «Бутырка» после ареста по делу о хулиганстве, обеспечены всем необходимым. Об этом агентству «Москва» рассказал официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Накануне Тверской суд санкционировал арест братьев Кокориных и Мамаева до 8 декабря.

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«Указанные лица поступили в сизо-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — сказал Цыганков. По его словам, арестованные пробудут в карантине 10 суток, затем их переведут в общие камеры.

Ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сегодня сказал «Интерфаксу», что участники резонансного дела не будут сидеть в сизо с ранее судимыми гражданами.

В отличие от изоляторов временного содержания, в московских сизо всегда очень тщательно проверяют информацию о наличии судимости у граждан, поэтому такой ситуации, как у Павла Мамаева, который в ИВС находился с ранее судимым гражданином, возникнуть не должно. Начальство московских изоляторов относится к этому очень тщательно.
Иван Мельников

По его словам, футболистов скорее всего поместят в один из спецблоков на территории сизо. «В “Бутырке”, как и в большинстве изоляторов, перелимит граждан, но при этом в абсолютном большинстве камер есть телевизоры, холодильники, почти у всех есть свои спальные места. В карантинное отделение туда часто приезжают всевозможные делегации для экскурсий — это чистые отремонтированные восьмиместные камеры, которые имеют все необходимые удобства», — сказал Мельников.

В один день 8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали зачинщиками двух драк — с начальником департамента Минпромторга Денисом Паком и с Виталием Соловчуком, водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Против них возбуждены дела по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальная санкция этой статьи — семь лет лишения свободы.

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