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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

Антон Миранчук — о Кокорине и Мамаеве: В жизни очень легко оступиться

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук, комментируя инцидент с участием нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что в жизни очень легко оступиться и сбиться с пути.

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По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

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Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были задержаны. В четверг был задержан младший брат Кокорина Кирилл, у него тоже статус подозреваемого. В тот же день всех троих арестовали до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье «побои» (116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве всем им грозит до семи лет колонии.

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