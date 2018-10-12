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19:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал еще одного задержанного по делу о драке с участием Кокорина и Мамаева

Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Александра Протасовицкого — еще одного задержанного по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 декабря.

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Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция — до 7 лет лишения свободы.

Ранее по делу были арестованы брат Александра Кокорина и сами футболисты.

Павла Мамаева и братьев Кокориных следствие считает активными участниками двух драк, в которых пострадали руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Защита спортсменов просила оставить их на свободе, а сами подозреваемые говорили, что раскаиваются. Однако суд согласился со следствием в том, что, оставаясь на свободе, футболисты могут помешать расследованию дела, и отправил их в СИЗО.

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