Суд арестовал еще одного задержанного по делу о драке с участием Кокорина и Мамаева

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция — до 7 лет лишения свободы.

Павла Мамаева и братьев Кокориных следствие считает активными участниками двух драк, в которых пострадали руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Защита спортсменов просила оставить их на свободе, а сами подозреваемые говорили, что раскаиваются. Однако суд согласился со следствием в том, что, оставаясь на свободе, футболисты могут помешать расследованию дела, и отправил их в СИЗО.