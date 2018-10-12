Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

«Два весёлых футболиста

Вместе провели уик-энд, —

[Избили] министра,

Став героями легенд!

Как богатыри былины,

Встали с печки, вот те нать,

И пошли вдоль по Неглинной

По [лицам] пинать.

И ногами, и руками,

Любо дорого глядеть!

Крепкие они, как камень,

Звонкие они, как медь!

[Зачем] трогать их-то, ибо

Вот герои от народа,

И под стать они Хабибу,

Им я посвящаю оду!

Их портреты срочно в школы,

Дай им, боже, больше сил,

Для примера и прикола,

Я, будь воля, разместил!» — написал Шнуров в своём «инстаграме».