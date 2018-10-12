Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Бельгия0
Швейцария0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Хорватия0
Англия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Австрия0
Северная Ирландия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Греция0
Венгрия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Эстония0
Финляндия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Беларусь0
Люксембург0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Молдавия0
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Саудовская Аравия0
Бразилия1
Футбол. Сборные
18:30
Катар4
Эквадор3
Футбол. Сборные
13.10
Перу
Чили
Футбол. Сборные
16:15
Шри Ланка1
Малайзия4
Футбол. Сборные
14:30
Сингапур2
Монголия0
Футбол. Сборные
14:30
Камбоджа2
Тимор2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея2
Уругвай1
Футбол. Сборные
13:35
Япония3
Панама0
Футбол. Первый дивизион
13.10
Луч
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13.10
СКА-Хабаровск
Ротор
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
21:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Шнуров опубликовал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

Известный певец Сергей Шнуров посвятил стихотворение скандальной ситуации вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые накануне были арестованы на два месяца.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

«Два весёлых футболиста
Вместе провели уик-энд, —
[Избили] министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По [лицам] пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
[Зачем] трогать их-то, ибо
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!» — написал Шнуров в своём «инстаграме».

8 октября футболисты вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Дежурная часть» посмотрела, как Мамаев и Кокорин живут в СИЗО
Во время загрузки произошла ошибка.
18:58 (мск)© Ньюстюб
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
«Обвинений в избиении водителя Павлу Мамаеву не предъявлялось»
Сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч против Турции
Футболисты молодежной сборной России разгромили македонцев
Федор Емельяненко перевесил соперника на 4 килограмма перед боем
«Автомобилист» одержал семнадцатую победу подряд в КХЛ
В Стамбуле появилось граффити с удушающим приемом Нурмагомедова
Биатлонистам РФ разрешили перейти в сборные Украины и Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь