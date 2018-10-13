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00:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кадыров заявил о готовности взять Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Почетный президент «Ахмата» не видит смысла в пребывании футболистов в тюрьме и считает, что их можно взять в грозненский клуб.

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Источник: Спорт-Экспресс

 — Павел Мамаев и Александр Кокорин прославились своим неспортивным поведением. Как публичные люди и законопослушные граждане, они обязаны были соблюдать правила поведения в обществе. По непонятным пока причинам оба футболиста оказались замешанными в потасовках с рукоприкладством. Оба игрока задержаны и находятся под стражей, — написал Кадыров в своем Телеграме. — Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдёт до суда. Я вот о чем подумал… Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством.

Я посоветовался с руководством футбольного клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде.

Заявляю ответственно, что мы не ждем от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия. Но есть одно «но»!

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Давайте подумаем, сколько времени, сил, средств нужно, чтобы вырастить, воспитать, подготовить футболистов уровня сборной страны! Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает еще большую ответственность.

Может быть, нам всем следует также немного снизить накал эмоций, подумать, есть ли иной, менее болезненный выход из этого тупика? А что если ребятам разрешить, по-настоящему, стоя лицом к лицу, попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую и иную поддержку при восстановлении здоровья?

Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать? Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено.

Они защищали честь России на футбольном поле! Ну, была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться.

Мамаев и Кокорин осваиваются в «Бутырке»
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12 октября© Ньюстюб
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