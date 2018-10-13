СМИ: Имущество и счета Глушакова и его жены арестовали

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

28 сентября там зарегистрировали иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества.

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Пресс-секретарь суда Людмила Коснырева рассказала, что беседа по этому делу назначена на 22 октября.

Футболисту и его жене принадлежит особняк с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге, цена на который начинается от двух миллионов долларов.

Также у супругов есть квартиры в Сокольниках и Раменках. В первом жилом комплексе цены на квартиры начинаются от 20 миллионов рублей, во втором — от 30−40. Футболист ездит на «Бентли», стоимость которого оценивается примерно в 5,5 миллиона рублей, кроме того, его видели за рулем «Порш Кайена» (3−5 миллионов).