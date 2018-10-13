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13:15 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Бельгийская прокуратура расследует трансфер Ханни в «Спартак»

БРЮССЕЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Трансфер капитана бельгийского «Андерлехта» Софьяна Ханни в московский «Спартак» упоминается в масштабном расследовании, которое правоохранительные органы Бельгии проводят в отношении нескольких клубов национального чемпионата, а также агентов футболистов, сообщило издание La Libre.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее федеральная прокуратура Бельгии сообщила об обысках и задержаниях в рамках расследования дела о предполагаемых финансовых махинациях в чемпионате страны по футболу. Помимо Бельгии, обыски прошли во Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре.

По сообщению федеральной прокуратуры, которое поступило в РИА Новости, расследование дела началось еще в 2017 году на основании материалов, предоставленных отделом федеральной полиции по борьбе с мошенничеством в спорте, которые «указывали на подозрительные финансовые операции в первом футбольном дивизионе». Следствие, в частности, предполагает, что некоторые агенты игроков скрывали комиссии, относящиеся к трансферам.

В пятницу следователи сообщили, что из 29 задержанных по делу лиц 19 были предъявлены обвинения в соучастии в преступном сговоре и отмывании денег. Среди фигурантов дела — влиятельный футбольный агент Моги Байят, которого подозревают в манипулировании трансферами для повышения размера комиссий.

«Упоминаются трансферы Софьяна Ханни (из “Андерлехта” в “Спартак”) и Генри Оньекуру (из клуба “Эйпен” в “Эвертон” перед “Андерлехтом”). Следователи также присматриваются, по предварительной информации, еще к одному трансферу», — сообщила бельгийская La Libre. «Спартак» объявил о переходе Ханни в январе, соглашение с 27-летним полузащитником рассчитано на три с половиной года.

По версии следствия, агенты игроков создали некие финансовые схемы для сокрытия манипуляций и использовали для этого юрлица во Франции, Британии и Люксембурге. Сам Байят заявил на допросе следователям, что ничего противозаконного в трансферах не было.

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