Адвокат Глушакова прокомментировала информацию об аресте имущества футболиста и его жены
Адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская прокомментировала информацию об аресте имущества футболиста и его жены.
Адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская прокомментировала информацию об аресте имущества футболиста и его жены.
— Арест имущества? Это закрытая информация, — сказала Дубровская.
Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета Глушакова и его жены. 28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества.
Напомним, что Глушаков подал к супруге иск «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей».