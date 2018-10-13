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14:37 (мск), источник: Матч ТВ

Адвокат Глушакова прокомментировала информацию об аресте имущества футболиста и его жены

Адвокат полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Марина Дубровская прокомментировала информацию об аресте имущества футболиста и его жены.

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Источник: РИА "Новости"

 — Арест имущества? Это закрытая информация, — сказала Дубровская.

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета Глушакова и его жены. 28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи Глушаковой к футболисту о разделе совместно нажитого имущества.

Напомним, что Глушаков подал к супруге иск «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей».

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