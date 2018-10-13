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19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рахимов поддержал идею Кадырова пригласить в «Ахмат» Кокорина и Мамаева

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поддержал позицию главы Чечни Рамзана Кадырова по Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

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13
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Кадыров ранее заявил, что готов пригласить в грозненский клуб футболистов, которых обвиняют в избиении человек.

— Знаю, что сейчас цепляются за мои слова о том, что хотел бы с ними поработать, — цитирует «РИА Новости» Рахимова. — Но речь ведь шла не о спортивной стороне этого дела. Они оба навредили сами себе, будут наказаны, за ними будет долго следовать тень, избавиться от которой очень тяжело. Рамзан Ахматович призвал к тому, чтобы эмоции улеглись. Мы сейчас просто начинаем закапывать этих ребят. Они поступили очень глупо, отвратительно. Я поддерживаю инициативу Рамзана Ахматовича.

Рамзан Ахматович говорит о том, что нельзя так поступать, ведь они являются примером для всех. Мы их осуждаем. В жизни каждого были эпизоды, о которых он жалеет. Когда делал людям больно, причинял вред. И пострадавших я понимаю, которые очень злы в этой ситуации. Кокорин и Мамаев должны понести наказание. Говорят, что нужно пожизненно их дисквалифицировать. Но они уже сами себя так наказали, что никто им не забудет этого поступка. Все будут об этом помнить.

Ни в коем случае не считаю, что их можно оправдать, в таких ситуациях не оправдывают. Я поддерживаю позицию Рамзана Ахматовича. Сейчас нужно убавить эмоции и отнестись к ним более снисходительно. Позиция Рамзана Ахматовича — благородная.

Кокорин и Мамаев на два месяца, до 8 декабря, заключены в СИЗО, «Краснодар» уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым.

Рамзан Кадыров предложил Кокорину и Мамаеву новую работу
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11:28 (мск)© Ньюстюб
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