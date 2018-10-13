«Милан» может отказаться от трансфера Паредеса из-за высокой стоимости
Руководство «Милана»
Руководство «Милана»
Основной проблемой для «Милана» является высокая стоимость 24-летнего аргентинца. По информации издания, «Зенит» потребует у итальянского клуба около € 25 млн за своего полузащитника.
«Милан» сейчас находится под пристальным вниманием со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового
В нынешнем сезоне Российской
«Милан» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.