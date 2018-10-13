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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» может отказаться от трансфера Паредеса из-за высокой стоимости

Руководство «Милана» по-прежнему планирует зимой приобрести полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, несмотря на грядущий трансфер хавбека «Фламенго» Лукаса Пакеты, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

Основной проблемой для «Милана» является высокая стоимость 24-летнего аргентинца. По информации издания, «Зенит» потребует у итальянского клуба около € 25 млн за своего полузащитника.

«Милан» сейчас находится под пристальным вниманием со стороны УЕФА и должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, поэтому может отказаться от этого трансфера.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Паредес принял участие в 10 встречах (все — в основе), забил гол и отдал две результативные передачи.

«Милан» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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