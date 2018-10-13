Адвокат Кокорина усомнилась в законности обвинений в хулиганстве

Адвокат заявила, что видеозапись с места инцидента, на которой братья Кокорины и Павел Мамаев избивают человека, не отражает всей картины происходящего. В связи с этим, по мнению Стукаловой, есть сомнения в законности обвинения по статье «хулиганство».

«Мне, конечно, скажут, что есть видеозапись. Я этого не отрицаю, но видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечёт квалификацию только по статье 116 УКРФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УКРФ) — это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества. В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно “хулиганы” почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству», — написала Стукалова.