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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат Кокорина усомнилась в законности обвинений в хулиганстве

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Адвокат Татьяна Стукалова усомнилась в законности заключения братьев Кокориных под стражу. Об этом Стукалова написала на своей странице в соцсети Instagram.

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Адвокат заявила, что видеозапись с места инцидента, на которой братья Кокорины и Павел Мамаев избивают человека, не отражает всей картины происходящего. В связи с этим, по мнению Стукаловой, есть сомнения в законности обвинения по статье «хулиганство».

«Мне, конечно, скажут, что есть видеозапись. Я этого не отрицаю, но видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечёт квалификацию только по статье 116 УКРФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А хулиганство (статья 213 УКРФ) — это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества. В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве и так понятно “хулиганы” почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество. Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству», — написала Стукалова.

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Нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в том, что утром 8 октября они избили несколько человек — сначала устроили драку с водителем одной из ведущих Первого канала возле гостиницы «Пекин», а затем в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Пак получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб руки.

Полиция возбудила против друзей-футболистов уголовное дело о хулиганстве, и 11 октября Тверской суд Москвы отправил их под арест на два месяца. Обоим грозит до семи лет колонии.

Что ждет Кокорина и Мамаева?
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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