«Никому не пожелаю здесь оказаться». Кокорин и Мамаев дали первые комментарии из СИЗО

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Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

— Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается, — цитирует телеканал «Дождь» Мамаева.

Хавбек добавил, что слышал по телевизору новость о готовности главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить его в «Ахмат», но комментировать это не стал. «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — добавил футболист.

Другой участник драки, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, поблагодарил Кадырова за поддержку, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО.