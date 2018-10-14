«Никому не пожелаю здесь оказаться». Кокорин и Мамаев дали первые комментарии из СИЗО
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин дали первые комментарии после заключения в СИЗО.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин дали первые комментарии после заключения в СИЗО.
Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
— Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается, — цитирует телеканал «Дождь» Мамаева.
Хавбек добавил, что слышал по телевизору новость о готовности главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить его в «Ахмат», но комментировать это не стал. «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — добавил футболист.
Другой участник драки, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, поблагодарил Кадырова за поддержку, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО.
— Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Нписал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю, — сказал Кокорин. Он добавил, что сожалеет о случившемся. .