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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Никому не пожелаю здесь оказаться». Кокорин и Мамаев дали первые комментарии из СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин дали первые комментарии после заключения в СИЗО.

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Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

— Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается, — цитирует телеканал «Дождь» Мамаева.

Хавбек добавил, что слышал по телевизору новость о готовности главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить его в «Ахмат», но комментировать это не стал. «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — добавил футболист.

Другой участник драки, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, поблагодарил Кадырова за поддержку, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО.

— Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Нписал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю, — сказал Кокорин. Он добавил, что сожалеет о случившемся. ​.

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13 октября© Ньюстюб
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