Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО

По информации источника, после перехода из карантинных камер в обычные футболисты смогут написать заявление с просьбой разрешить тренировки в местном спортзале. Если игроки получат разрешение, то час тренировок в зале обойдётся им по 400 рублей.

Напомним, 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который после инцидента был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На данный момент Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».