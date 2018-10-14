Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО «Бутырка», сообщает Mash.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО «Бутырка», сообщает Mash.
По информации источника, после перехода из карантинных камер в обычные футболисты смогут написать заявление с просьбой разрешить тренировки в местном спортзале. Если игроки получат разрешение, то час тренировок в зале обойдётся им по 400 рублей.
Напомним, 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который после инцидента был госпитализирован с