Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Румыния
Сербия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тюмень
Факел
Футбол. Лига наций
19:00
Россия
Турция
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Шотландия
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Черногория
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО «Бутырка», сообщает Mash.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

По информации источника, после перехода из карантинных камер в обычные футболисты смогут написать заявление с просьбой разрешить тренировки в местном спортзале. Если игроки получат разрешение, то час тренировок в зале обойдётся им по 400 рублей.

Напомним, 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который после инцидента был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На данный момент Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Нурмагомедов вызвал на бой Мэйуэзера
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Голландцы размазали Германию. Промес отдал ассист лучшему другу
Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь