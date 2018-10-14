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13:14 (мск), источник: Ведомости

Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин рассказали о первых днях в следственном изоляторе «Бутырка», передает телеканал «Дождь». Спортсмены по решению суда пробудут в СИЗО до 8 декабря, пока в отношении них ведется расследование по делу о хулиганстве.

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По словам Мамаева, он сожалеет о своем проступке. «Никому не пожелаю здесь оказаться», — отметил футболист. Он рассказал, что чувствует себя нормально и ждет встречи с адвокатом, который придет в понедельник. Мамаев добавил, что слышал по телевизору новость о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил его и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат», но комментировать это предложение не стал.

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Кокорин поблагодарил Кадырова за поддержку и заявил, что сожалеет о случившемся. Футболист также рассказал, что намерен продолжить тренироваться в СИЗО и уже попросил, чтобы ему разрешили пользоваться спортзалом. «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай», — рассказал Кокорин.

Футболисты были задержаны 10 октября, они подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). По данным следствия, 8 октября компания, в которой были Кокорин и Мамаев, избила двух человек в центре Москвы.

В пятницу Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что поговорил с руководством футбольного клуба «Ахмат» и оно готово трудоустроить Мамаева и Кокорина, когда они окажутся на свободе.

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