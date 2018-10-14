Газзаев призвал остановить публичную травлю Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

«Известные — и, кстати, не без оснований — футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение. Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу “на крови”. Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия», — цитирует слова Газзаева его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что каждый имеет право на исправление своих ошибок, а футболисты находятся в СИЗО и уже отвечают за содеянное, а по их репутации нанесен огромный удар.

Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь. Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем. Валерий Газзаев Зампред комитета Госдумы по спорту

По данным следствия, 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.