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13:55 (мск), источник: Р-Спорт

Газзаев призвал остановить публичную травлю Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Публичная травля и осуждение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должна быть остановлена, заявил зампред комитета Госдумы по спорту, бывший футбольный тренер Валерий Газзаев, отметив при этом, что и поведение самих спортсменов неприемлемо.

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Источник: РИА "Новости"

«Известные — и, кстати, не без оснований — футболисты Кокорин и Мамаев оказались в криминальных сводках. Конечно, публичным людям, да и вообще кому бы то ни было, неприемлемо подобное поведение. Но я считаю, что кампания осуждения, развернутая против них в соцсетях и СМИ, уже чрезмерна. Происходящее уже похоже на шоу “на крови”. Пора остановиться с публичной поркой и травлей, которые могут повлиять на ход следствия», — цитирует слова Газзаева его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что каждый имеет право на исправление своих ошибок, а футболисты находятся в СИЗО и уже отвечают за содеянное, а по их репутации нанесен огромный удар.

Все это послужит для них уроком на всю оставшуюся жизнь. Хотелось бы призвать общество остановить это показное бичевание людей. Их будут судить в соответствии с законодательством РФ. Давайте дадим правоохранительным органам спокойно, объективно и без эмоций разобраться в происшедшем.
Валерий Газзаев
Зампред комитета Госдумы по спорту

По данным следствия, 8 октября нападающий петербургского «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев сначала устроили на улице драку с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

В четверг Мамаев и Кокорин были арестованы до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье «побои» (статья 116 УК РФ). По уголовному делу о хулиганстве Мамаеву и Кокорину грозит до семи лет колонии.

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