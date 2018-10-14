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16:35 (мск), источник: Р-Спорт

Еще один футболист «Крыльев Советов» задержан с признаками опьянения

САМАРА, 14 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в воскресенье в Самаре задержали молодого человека, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения; по данным активистов, это вновь футболист местных «Крыльев Советов».

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Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками полиции в Самаре, по информации общественников, задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по региону.

По данным пресс-службы, назначены необходимые экспертизы, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

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Как рассказал РИА Новости представитель движения «Ночной патруль», за рулем находился 23-летний защитник ФК «Крылья Советов» Георгий Тигиев. «Он был задержан, так как были признаки опьянения, материал взят на исследование, результаты которого будут через 10 дней, и уже по его результатам сотрудники полиции вынесут решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД в воскресенье ночью задержали в Самаре молодого человека, который находился за рулем в нетрезвом виде, в отношении него составлен административный протокол. Руководство «Крыльев Советов» позже подтвердило, что за рулем был полузащитник команды Евгений Башкиров, клуб пообещал принять меры в отношении футболиста.

Активисты «Ночного патруля» помогают сотрудникам ГИБДД следить за порядком и безопасностью на дорогах Самары, общественное движение появилось в городе в 2015 году по инициативе ГУМВД по региону.

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