Еще один футболист «Крыльев Советов» задержан с признаками опьянения

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками полиции в Самаре, по информации общественников, задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по региону.

По данным пресс-службы, назначены необходимые экспертизы, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Как рассказал РИА Новости представитель движения «Ночной патруль», за рулем находился 23-летний защитник ФК «Крылья Советов» Георгий Тигиев. «Он был задержан, так как были признаки опьянения, материал взят на исследование, результаты которого будут через 10 дней, и уже по его результатам сотрудники полиции вынесут решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД в воскресенье ночью задержали в Самаре молодого человека, который находился за рулем в нетрезвом виде, в отношении него составлен административный протокол. Руководство «Крыльев Советов» позже подтвердило, что за рулем был полузащитник команды Евгений Башкиров, клуб пообещал принять меры в отношении футболиста.