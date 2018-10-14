Развод, СИЗО и пьянство за рулем: что не так с российскими футболистами?

Источник: РИА "Новости"

Скандальный развод.

Денис Глушаков, 31 год, полузащитник «Спартака»

Спад в игре и непопадание на ЧМ-2018 были началом бед Дениса Глушакова. В сентябре он был отлучен от работы с основой «Спартака» из-за лайка под постом с критикой в адрес Массимо Карреры. Все это можно отнести к категории «проблемы на работе», от которых может помочь отвлечься семья.

Но и тут у полузащитника все плохо. После девяти лет брака он и его жена Дарья решили развестись. Игрок причин такого шага не называл, но, по словам его адвоката, — дело в том, что жена ему изменила. Супруга же обвиняла Дениса в том, что это он был неверен ей, а также избивал ее.

Конфликт, в который невольно оказались втянуты две дочки футболиста, дошел до того, что Никулинский районный суд Москвы арестовал счета Глушакова. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, Денис успел вывести около 300 миллионов рублей, за что ему может грозить уголовная ответственность.

Рассмотрение иска о разводе Глушаковых начнется уже 16 октября.

Избиение и тюрьма.

Александр Кокорин, 27 лет, нападающий «Зенита»

Павел Мамаев, 30 лет, полузащитник «Краснодара»

После матча «Зенит» — «Краснодар» в ночь на 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев с размахом отметили 10-летие дружбы. Игроки провели ночь в московском клубе «Эгоист», а утром сначала избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом — с чиновника Минпромторга Дениса Пака. У обоих были диагностированы черепно-мозговые травмы.

На протяжении двух дней после этого фамилии игроков мелькали в заголовках даже чаще, чем после знаменитого шампанского в Монако. В результате в их отношении были возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство», предполагающей до семи лет лишения свободы. Уже 11 октября Тверской районный суд Москвы отправил футболистов под стражу — до 8 декабря они будут находиться в СИЗО номер 2, более известном как Бутырская тюрьма.

Пьяное вождение.

Евгений Башкиров, 27 лет, полузащитник «Крыльев Советов»

Георгий Тигиев, 23 года, защитник «Крыльев Советов»

В воскресенье утром телеграм-канал 112 сообщил о задержании полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова за вождение в нетрезвом виде. Наличие алкоголя в выдыхаемом футболистом воздухе превышало норму в 3 раза.

В отличие от Кокорина и Мамаева, Башкиров вел себя спокойно и не искал конфликтов. Он не сопротивлялся, согласился с составленным протоколом и признал свою ошибку. В «Крыльях» заявили о намерении провести расследование инцидента.

Ближе к вечеру стало известно о задержании при аналогичных обстоятельствах еще одного игрока самарской команды — Георгия Тигиева, взятого в аренду у «Спартака». Тест на алкоголь показал цифры, схожие с теми, что были у Башкирова.