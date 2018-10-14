Гендиректор «Анжи»: У команды нет денег на билеты на самолет в Махачкалу

«На сегодняшний день нами не куплены билеты на самолет в Махачкалу из-за отсутствия денег. Президент “Анжи” Осман Кадиев делает все, чтобы команда полетела на домашнюю игру с ЦСКА. Не думаю, что нам придется ехать из Подольска в Дагестан на автобусе, надеемся, что все решится. Но с каждым днем будет все сложнее приобрести необходимое количество билетов на один рейс», — сказал Флегонтов по телефону.