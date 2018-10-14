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21:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еще одного футболиста «Крыльев» задержали. Что опять

Парад задержаний в российском футболе продолжается: на этот раз защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев вляпался в скандал.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось?

В воскресенье днем защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан за рулем своего автомобиля. Как сообщил телеграм-канал Mash, он отдыхал вместе с задержанным ранее за пьяное вождение хавбеком самарцев Евгением Башкировым. Тигиев ехал домой днем, в отличие от одноклубника, и содержание алкоголя в его крови составило допустимые 0,09 промилле.

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И что такого?

Как позже сообщил телеканал НТВ, в крови у 23-летнего игрока был обнаружен амфетамин. Кроме того, при задержании футболист вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и угрожал связями.

— Предположительно, Георгий был в состоянии наркотического опьянения. У него имелись признаки данного состояния, он был очень агрессивен, — сказал «СЭ» представитель движения «Ночной патруль». — Так как наличие подтвердилось, возбуждено административное расследование. В течение десяти дней будет результат анализов биоматериала футболиста. Это даст ответ, был ли он в состоянии наркотического опьянения или нет. Алкоголь у него был в пределах нормы, хотя еще чуть-чуть, он бы перешел черту.

Как отреагировали в клубе?

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин признался, что клуб может наложить санкции на футболиста.

Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение. Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции, я сказать не могу. С этим нужно разбираться отдельно. Санкции могут быть любыми вплоть до расторжения контракта.

Как вел себя Тигиев на задержании?

Источник: Спорт-Экспресс

В отличие от Башкирова, не очень дружелюбно. Тигиев хамил, огрызался и угрожал снимавшему его на телефон человеку:

— Я тебе сейчас телефон разобью твой! Что ты делаешь!

Видео
Футболист «Крыльев Советов» задержан за рулем с 0,480 промилле

Грозит ли ему наказание за допинг?

Нет, даже если наличие амфетамина в крови Тигиева подтвердится. Амфетамин — это нейростимулятор, включенный в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. Но спортсмены не имеют права употреблять это вещество в соревновательный период — обычно это промежуток за 12 часов до начала соревнования (матча) и до завершения послесоревновательного допинг-контроля. В остальное время наказать за употребление этого препарата нельзя. Да и соревновательный период антидопинговые инстанции не считают это вещество жестким допингом, ведь улучшить результаты с его помощью крайне проблематично.

Но что-то же Тигиеву грозит?

Конечно. Правда, с точки зрения общегражданского права употребление наркотических средств не образует состав уголовного преступления. Наступает только административная ответственность.

Статья за употребление амфетамина — 6.9 КоАП РФ. Если он приобретен без назначения врача, и факт употребления подтвержден актом медосвидетельствования, то может последовать штраф на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, либо арест на 15 суток.

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