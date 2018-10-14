Александр Дюков должен стать новым президентом РФС: подробности

Источник: РИА "Новости"

Как Дюков работал в футболе

Как стало известно «Чемпионату», новым президентом Российского футбольного союза станет председатель совета директоров «Зенита», председатель правления ПАО «Газпром Нефть» Александр Дюков. В ближайшее время соберётся исполком РФС, на котором его выдвинут в качестве главного кандидата. По имеющейся информации, кандидатура 50-летнего уроженца Ленинграда уже согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

На протяжении девяти лет, точнее, с марта 2008-го по май 2017-го, Дюков был президентом «Зенита». За время его работы петербургский клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015) и дважды победил в Кубке страны (2010, 2016), а также выстрелил в Европе, завоевав в 2008 году Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, в 2016-м Дюков был избран главой комитета развития футбола РФС.

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В мае 2017-го Дюков покинул пост президента «Зенита», передав оперативное правление петербургским клубом новому президенту Сергею Фурсенко, однако сохранил за собой должность председателя совета директоров.

Что происходило в РФС в последнее время

В последнее время ходили слухи, что на пост президента РФС вернётся Виталий Мутко, который приостановил свою деятельность на этой должности в декабре 2017-го после громких скандалов в российском спорте. Тем не менее информация о возможном возвращении Мутко не подтвердилась. Теперь руководить российским футболом будет Дюков.

В 2018 году исполняющим обязанности главы РФС являлся бывший генеральный директор организации Александр Алаев. При нём сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира, а сейчас лидирует в своей группе в Лиге наций. Что касается запоминающихся решений Алаева в роли и.о. президента РФС, то именно он настоял на проведении матча «Енисей» — «Спартак» в Красноярске, несмотря на то что Премьер-Лига была против этого.

При Алаеве продлили контракт с Черчесовым.

Ещё при Алаеве увеличили призовой фонд Кубка России.

Что важного предлагал Дюков, работая в «Зените»

Интересно, каких решений стоит ждать от Дюкова на посту главы РФС. Возможно, подсказку дадут интервью с ним прошлых лет, которые он давал в том числе и для «Чемпионата». Вот несколько любопытных высказываний экс-президента «Зенита».

«Можно назвать человек пять, кому лимит помог. Но если мы посчитаем всех тех, кого он убил, лишив мотивации, число получится гораздо более внушительным» (май 2015-го).

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«Есть три основных источника финансирования в футболе: телевизионные права, продажа билетов и спонсоры… Что касается спонсоров, то являются неохваченными букмекерские компании, а они могли бы принести в наш футбол порядка 1,5−2 млрд рублей, по скромным оценкам. Сейчас болельщики видят рекламу европейских букмекеров во время матчей. Что касается выручки в день матча, попросим поддержать нашу инициативу и снять запрет на продажу на стадионах слабоалкогольных напитков — пива. Сейчас разрешена реклама, но запрещена продажа. Футбольный матч — это не только футбол, сейчас это как поход в кинотеатр. Даже в театрах можно купить коньяк и выпить шампанского. Предлагаем направлять деньги от продажи пива и от букмекеров исключительно на развитие детского футбола» (декабрь 2015-го).