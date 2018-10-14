Александр Дюков должен стать новым президентом РФС: подробности
Российским футболом будет рулить председатель совета директоров «Зенита».
Российским футболом будет рулить председатель совета директоров «Зенита».
Как стало известно «Чемпионату», новым президентом Российского футбольного союза станет председатель совета директоров «Зенита», председатель правления ПАО «Газпром Нефть» Александр Дюков. В ближайшее время соберётся исполком РФС, на котором его выдвинут в качестве главного кандидата. По имеющейся информации, кандидатура 50-летнего уроженца Ленинграда уже согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.
Кроме того, в 2016-м Дюков был избран главой комитета развития футбола РФС.
В мае 2017-го Дюков покинул пост президента «Зенита», передав оперативное правление петербургским клубом новому президенту Сергею Фурсенко, однако сохранил за собой должность председателя совета директоров.
В последнее время ходили слухи, что на пост президента РФС вернётся Виталий Мутко, который приостановил свою деятельность на этой должности в декабре 2017-го после громких скандалов в российском спорте. Тем не менее информация о возможном возвращении Мутко не подтвердилась. Теперь руководить российским футболом будет Дюков.
В 2018 году исполняющим обязанности главы РФС являлся бывший генеральный директор организации Александр Алаев. При нём сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира, а сейчас лидирует в своей группе в Лиге наций. Что касается запоминающихся решений Алаева в роли и.о. президента РФС, то именно он настоял на проведении матча «Енисей» — «Спартак» в Красноярске, несмотря на то что
При Алаеве продлили контракт с Черчесовым.
Ещё при Алаеве увеличили призовой фонд Кубка России.
Интересно, каких решений стоит ждать от Дюкова на посту главы РФС. Возможно, подсказку дадут интервью с ним прошлых лет, которые он давал в том числе и для «Чемпионата». Вот несколько любопытных высказываний
«Можно назвать человек пять, кому лимит помог. Но если мы посчитаем всех тех, кого он убил, лишив мотивации, число получится гораздо более внушительным» (май 2015-го).
«Есть три основных источника финансирования в футболе: телевизионные права, продажа билетов и спонсоры… Что касается спонсоров, то являются неохваченными букмекерские компании, а они могли бы принести в наш футбол порядка 1,5−2 млрд рублей, по скромным оценкам. Сейчас болельщики видят рекламу европейских букмекеров во время матчей. Что касается выручки в день матча, попросим поддержать нашу инициативу и снять запрет на продажу на стадионах слабоалкогольных напитков — пива. Сейчас разрешена реклама, но запрещена продажа. Футбольный матч — это не только футбол, сейчас это как поход в кинотеатр. Даже в театрах можно купить коньяк и выпить шампанского. Предлагаем направлять деньги от продажи пива и от букмекеров исключительно на развитие детского футбола» (декабрь 2015-го).
«Нужно системно работать над повышением среднего уровня всех наших школ и академий через развитие материальной базы, повышение квалификации тренеров, совершенствование методик и повышение эффективности системы соревнований. Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола, позволяющие обмениваться информацией, идеями, лучшей практикой. Нужна справедливая и эффективная система перехода молодых игроков из клуба в клуб, способствующая развитию футболистов. Нам всем