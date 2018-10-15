«Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры в перерыве на матчи сборных
Во время перерыва на матчи национальных сборных московские «Локомотив» и «Динамо» сегодня, 14 октября, провели товарищеские встречи.
Во время перерыва на матчи национальных сборных московские «Локомотив» и «Динамо» сегодня, 14 октября, провели товарищеские встречи.
«Железнодорожники» сыграли с командой, составленной из игроков собственной «молодёжки» и
«Динамо» сыграло вничью с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ» — 3:3. В ходе встречи российская команда вела 1:0, затем проигрывала со счётом 1:3, но в итоге смогла отыграться. За «Динамо» забитыми мячами отметились Жоаозиньо, Вячеслав Грулёв и Мигел Кардозу.
После 10 туров Российской