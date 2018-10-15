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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры в перерыве на матчи сборных

Во время перерыва на матчи национальных сборных московские «Локомотив» и «Динамо» сегодня, 14 октября, провели товарищеские встречи.

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«Железнодорожники» сыграли с командой, составленной из игроков собственной «молодёжки» и фарм-клуба «Локомотив-Казанка». Победу одержала первая команда «Локомотива» со счётом 3:1. Дубль оформил Рифат Жемалетдинов, а ещё один мяч на свой счёт записал Дмитрий Тарасов.

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«Динамо» сыграло вничью с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ» — 3:3. В ходе встречи российская команда вела 1:0, затем проигрывала со счётом 1:3, но в итоге смогла отыграться. За «Динамо» забитыми мячами отметились Жоаозиньо, Вячеслав Грулёв и Мигел Кардозу.

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После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» (15 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице, «Динамо» (10) — на 14-й строчке.

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