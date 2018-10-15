«Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры в перерыве на матчи сборных

«Железнодорожники» сыграли с командой, составленной из игроков собственной «молодёжки» и фарм-клуба «Локомотив-Казанка». Победу одержала первая команда «Локомотива» со счётом 3:1. Дубль оформил Рифат Жемалетдинов, а ещё один мяч на свой счёт записал Дмитрий Тарасов.

«Динамо» сыграло вничью с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ» — 3:3. В ходе встречи российская команда вела 1:0, затем проигрывала со счётом 1:3, но в итоге смогла отыграться. За «Динамо» забитыми мячами отметились Жоаозиньо, Вячеслав Грулёв и Мигел Кардозу.