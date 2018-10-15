Жена Кокорина объяснила поведение мужа
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Футболист клуба «Зенит» из
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Футболист клуба «Зенит» из
По ее словам, Кокорин и «мухи не обидит», что может подтвердить любой человек из его окружения.
«Конечно, это не оправдывает его, потому что это нельзя оправдать», — сказала девушка.
Кроме того, она добавила, что все мысли футболиста сейчас связаны с его ребенком, потому что эти необдуманные действия могут серьезно повлиять на будущее их сына.
Я не могу ни на что сейчас обижаться. Я хочу только того, чтобы он был со мной рядом, рядом с нашим ребенком, вышел на свободу.
Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут вовсе пожизненно отстранить от футбольной деятельности.
Согласно десятой статье дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), спортсменам могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион.
Как рассказал глава Российской
Восьмого октября стало известно, что нападающий петербуржского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили человека в одном из столичных кафе. Пострадавшим оказался чиновник Министерства торговли и промышленности Денис Пак, он получил сотрясение мозга,
Позже информацию подтвердили в
Вскоре после этого появилась информация, что до драки в кафе Кокорин и Мамаев напали на человека на парковке возле гостиницы «Пекин». Позже выяснилось, что пострадавшим оказался водитель ведущей Первого канала.
После инцидент он попал в больницу, и затем написал заявление в полицию.
Данный инцидент привлек пристальное внимание общественности и политиков. Многие называли поведение игроков «позорным для футбола», некоторые призывали серьезно наказать спортсменом и дисквалифицировать их.
Кроме того, СМИ сообщали, что сразу после инцидента с дракой, жена Павла Мамаева подала на развод.
Тем не менее, некоторые политики встали на защиту Кокорина и Мамаева. К примеру, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский призвал не наказывать жестко обоих футболистов и предложил «позволить им заниматься футболом в Сирии, тренируя местных детей».