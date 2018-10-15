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10:15 (мск), источник: Р-Спорт

Жена Кокорина объяснила поведение мужа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Футболист клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин, арестованный по подозрению в хулиганстве и побоях, испытывал психологические проблемы из-за своего неучастия в ЧМ-2018 по футболу, проходившем в России. Такое мнение высказала гражданская супруга игрока Дарья Валитова в интервью «Первому каналу».

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, Кокорин и «мухи не обидит», что может подтвердить любой человек из его окружения.

Она рассказала, что ее мужу было очень тяжело психологически из-за пропуска домашнего чемпионата мира, к которому он «готовился четыре года».

«Конечно, это не оправдывает его, потому что это нельзя оправдать», — сказала девушка.

Кроме того, она добавила, что все мысли футболиста сейчас связаны с его ребенком, потому что эти необдуманные действия могут серьезно повлиять на будущее их сына.

Я не могу ни на что сейчас обижаться. Я хочу только того, чтобы он был со мной рядом, рядом с нашим ребенком, вышел на свободу.
Дарья Валитова
жена Александра Кокорина

Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева могут вовсе пожизненно отстранить от футбольной деятельности.

Согласно десятой статье дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), спортсменам могут запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, либо запретить посещать стадион.

Как рассказал глава Российской премьер-лиги, организация планирует обратиться в РФС, чтобы рассмотреть инцидент с участием двух футболистов в комитете футбольного союза по этике.

Драка в кафе

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Восьмого октября стало известно, что нападающий петербуржского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили человека в одном из столичных кафе. Пострадавшим оказался чиновник Министерства торговли и промышленности Денис Пак, он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме того, пострадал и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Позже информацию подтвердили в пресс-службах футбольных клубов, а их руководство резко осудило действия футболистов.

Вскоре после этого появилась информация, что до драки в кафе Кокорин и Мамаев напали на человека на парковке возле гостиницы «Пекин». Позже выяснилось, что пострадавшим оказался водитель ведущей Первого канала.

После инцидент он попал в больницу, и затем написал заявление в полицию.

Реакция общественности

Данный инцидент привлек пристальное внимание общественности и политиков. Многие называли поведение игроков «позорным для футбола», некоторые призывали серьезно наказать спортсменом и дисквалифицировать их.

Кроме того, СМИ сообщали, что сразу после инцидента с дракой, жена Павла Мамаева подала на развод.

Тем не менее, некоторые политики встали на защиту Кокорина и Мамаева. К примеру, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский призвал не наказывать жестко обоих футболистов и предложил «позволить им заниматься футболом в Сирии, тренируя местных детей».


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