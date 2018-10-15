Футболист Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов экс-супруге

Источник: РИА "Новости"

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей», — сказал юрист.

По его словам, ФК «Локомотив», в котором играет Тарасов и куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы. «Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, — уточнил адвокат, не исключив запрет Тарасову на выезд за пределы РФ. — В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста».