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12:18 (мск), источник: ТАСС

Футболист Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов экс-супруге

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Дмитрий Тарасов около шести лет уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане. Как сообщил в понедельник ТАСС адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин, Тарасов должен выплатить его подзащитной алименты на общую сумму более 15 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей», — сказал юрист.

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По его словам, ФК «Локомотив», в котором играет Тарасов и куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы. «Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, — уточнил адвокат, не исключив запрет Тарасову на выезд за пределы РФ. — В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста».

Адвокат также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении полузащитника «Локомотива» и лишения его родительских прав. «В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (“Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — сказал Жорин.

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