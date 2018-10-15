Футболист Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов экс-супруге

«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей», — сказал юрист.
По его словам, ФК «Локомотив», в котором играет Тарасов и куда был передан исполнительный лист, отказался гасить задолженность, сославшись на финансовые проблемы. «Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга, — уточнил адвокат, не исключив запрет Тарасову на выезд за пределы РФ. — В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста».
Адвокат также не исключил возбуждения уголовного дела в отношении полузащитника «Локомотива» и лишения его родительских прав. «В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (“Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — сказал Жорин.