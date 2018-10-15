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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат объяснил участие Кокорина в драке желанием ее остановить

Адвокат футболиста Александра Кокорина Олег Попов заявил, что футболист хотел остановить драку с водителем телеведущей Ольги Ушаковой. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"
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«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — заявил Попов.

Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым находится в СИЗО «Бутырка». Под стражу они были помещены 11 октября. Игроки проходят подозреваемыми по двум уголовным делам, которые были заведены после двух драк, которые они устроили утром 8 октября.

От рук Кокорина, Мамаева и еще трех людей в их компании сначала пострадал водитель Виталий Соловчук, а затем — директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

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