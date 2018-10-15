Адвокат объяснил участие Кокорина в драке желанием ее остановить

Источник: РИА "Новости"

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«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — заявил Попов.

Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым находится в СИЗО «Бутырка». Под стражу они были помещены 11 октября. Игроки проходят подозреваемыми по двум уголовным делам, которые были заведены после двух драк, которые они устроили утром 8 октября.