Дюков — президент РФС? Российский футбол рискует стать игрушкой в руках «Газпрома»

Источник: РИА "Новости"

Спорить с тем, что мечты работников «Газпрома» сбываются немного чаще, чем у остальных жителей России, глупо. Порой кажется, что люди, которые распоряжаются национальным достоянием, окончательно потеряли связь с реальностью. Что сделал для футбола Александр Дюков, чтобы всерьез претендовать на пост президента РФС? Я честно пытался вспомнить хотя бы несколько вменяемых примеров, но так и не смог.

Дюков долгое время — один из главных руководителей «Зенита», и, конечно, все успехи клуба — если очень захотеть — можно связать с его именем. Но где они, эти успехи? В последние годы «Зенит» не выиграл в России ничего. Выдвижение Дюкова на пост президента РФС выглядит как плевок в лицо всему нашему футболу. Кто-то посчитал, что пришло время посадить в президентское кресло РФС представителя «Газпрома» — тем более, кандидатура Дюкова якобы одобрена помощником президента России Игорем Левитиным. А как же общественное мнение, спросите вы? А когда оно вообще интересовало кого-то в нашей стране? Левитин одобрил — можно исполнять, а люди повозмущаются и перестанут.

Сделавший для футбола больше всех живых людей в стране Сергей Галицкий даже никем не обсуждается. Не только потому что сам не хочет лезть в террариум со змеями — но и потому, что был бы на этой должности не всем удобен.

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Молодой, энергичный, беззаветно любящий футбол Алаев? Не смешите. Кто же будет ходить по коридорам и выбивать деньги? У Алаева просто не хватит для этого влиятельности и веса. Так почему бы вместе не сделать из него авторитетного руководителя, которого будут слушать наверху?

Мутко? Проходили. Газзаев? История с объединенным чемпионатом сильно ударила по репутации депутата государственной думы, и его кандидатуру вряд ли многие поддержат. Похоже, «Газпром» выбрал идеальное время, чтоб подмять под себя весь многострадальный российский футбол.

Кстати, совершенно непонятно, для чего это нужно самому Дюкову, которого сложно назвать публичной личностью. Он не любит давать интервью (до такой степени, что разговоры с председателем совета директоров «Зенита» часто просто рассылают по нужным изданиям). Не любит красоваться перед камерами и вряд ли захочет каждый день находится в здании РФС, чтобы решать каждодневные рутинные вопросы организации. Очень сомневаюсь, что Дюков хочет слушать про себя скандирование фанатских трибун — а они обязательно начнутся при первом резонансном решении какого-нибудь КДК.

Дюков — бизнесмен. Скорее всего, бизнесмен хороший, но российский футбол — это не бизнес-проект, и он вряд ли им когда-нибудь станет.