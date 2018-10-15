Потеря Кокорина и Мамаева — удар по схемам «Зенита» и «Краснодара». Все серьезно
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Самый футбольный текст по теме.
Может ли нападающий, ни разу в сезоне не вышедший в стартовом составе, считаться ключевым игроком команды? В случае с Кокориным может. Его разносторонний атакующий потенциал — вот что «Зенит» рассчитывал получить в ближайшее время.
Несмотря на уверенное лидерство в чемпионате России, нападение питерцев нельзя назвать стабильно продуктивным. Когда защита соперника сопротивляется слишком долго, «Зенит» скатывается к довольно примитивным забросам на Артема Дзюбу. Запасной план — забросы на Антона Заболотного. За игру футболисты «Зенита» делают в среднем 22 навеса, это самый высокий показатель в чемпионате. По голам со стандартных положений (7 из 20) они уступают только «Спартаку».
Окей, есть еще Себастьян Дриусси, куда более подвижный и изворотливый игрок, но его продуктивность ограничивается неопытностью — аргентинец поможет «Зениту» решать серьезные задачи в будущем, но не сейчас. Здесь и сейчас он самый бьющий игрок команды (2.6 удара за матч), но точность его ударов оставляет желать лучшего. Четыре голевые передачи объясняются частым расположением под нападающими, но для этой позиции Дриусси слишком показательно игнорирует отыгрыш в обороне.
Выходы Кокорина на замену показали, что даже после операции на крестообразных связках колена он сохранил внушительную скорость, мощный удар; ну и никакая травма не могла сказаться на творческом футбольном мышлении. Именно Александр должен был придать атакам «Зенита» новый вектор, причем не вместо Дзюбы, а вместе с ним — по ходу игры с «Краснодаром» Сергей Семак совмещал их обоих в нападении. До травмы Кокорин совершал по 1.4 удачных обводки за матч — это высокий показатель для чистого форварда, которому часто нужно обвести всего лишь одного соперника прежде, чем нанести решающий удар. В качестве примера можно вспомнить игру «Зенита» со «Славией». Именно выход Кокорина позволил «Зениту» переломить игру в свою пользу — 27-летний нападающий тогда открылся между линиями и четко реализовал передачу от Паредеса. По части реализации подобных моментов Кокорин куда эффективнее Дзюбы и Заболотного.
Его выход на поле в матче против «Краснодара» также изменил динамику встречи.
Кстати, и в прошлом сезоне Александр чаще всех в чемпионате забивал победные мячи.
Матч с «Краснодаром» подарил вариант перевода Дриусси на левый фланг с одновременным подтягиванием Кузяева в центр полузащиты на позицию «десятки». Все бы хорошо, но за весь первый тайм при таком раскладе «Зенит» организовал лишь один опасный момент, а Кузяев покинул поле
Сергею Семаку придется вернуться к тем вариантам, которые у него были на старте сезона. Все то же самое, но без перспектив улучшения игры в нападении и ротации. Если нужно играть в два форварда, пара
Пространства для эффективной ротации без Кокорина просто не остается. На поле могут выходить Шатов, Мак, Краневиттер и даже Заболотский, но пока ни один из них не продемонстрировал тот потенциал, что появился у питерцев при Кокорине. За то небольшое время, что у него было с «Краснодаром», Кокорин отдал 17 передач (одну ключевую) — и по этому показателю за второй тайм уступил лишь Паредесу и Ивановичу.
Из всех реалистичных опций Сергей Семак предпочел бы клонировать Дриусси — одного поставить на левый фланг, другого — рядом с Дзюбой.
У «Краснодара» ситуация еще хуже, поскольку Мамаев без всяких перспектив и заглядывания в будущее был ключевым игроком команды здесь и сейчас. Тренер Мурад Мусаев в довольно короткий срок сделал из флангового игрока современную «десятку» и тем самым обеспечил неожиданную конкуренцию новичкам клуба Кристиану Куэве и Маурисио Перейре.
В прежней системе футбольных терминов таких полузащитников, как Павел Мамаев, называли бокс-ту-бокс: действующий от штрафной до штрафной, хорошо видящий поле, способный как отдать передачу, так и выгрызть мяч у соперника. На позиции в центре поля он начал сочетать в себе лучшие качества, которые в отдельности были у конкурентов.
У Мамаева 1.7 удара за матч — четвертый показатель среди действующих игроков «Краснодара», но он лучший в команде по точности ударов в команде — из 17 ударов в чемпионате 11 попали в створ. Но самый впечатляющий статистический показатель — это 81% точных передач на позиции, которая предполагает большое количество рискованных передач и, как следствие, потерь.
Речь идет об универсале в хорошем смысле слова. Если сейчас Мамаев прекрасно смотрелся в паре с Газинским в центре, то раньше эффективно играл на фланге. Что случилось в
В сухом остатке Мамаев принес «Краснодару» три гола и голевую передачу в российской
Ситуация становится еще запутанней
Совсем недавно казалось, что уж в этом году «Краснодар» воспользуется проблемами конкурентов и сможет забраться выше традиционного для себя четвертого места в чемпионате.
Теперь в этом уже нет такой уверенности.
Станислав Рынкевич