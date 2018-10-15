Потеря Кокорина и Мамаева — удар по схемам «Зенита» и «Краснодара». Все серьезно

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Что значил Кокорин для «Зенита» в этом сезоне

Может ли нападающий, ни разу в сезоне не вышедший в стартовом составе, считаться ключевым игроком команды? В случае с Кокориным может. Его разносторонний атакующий потенциал — вот что «Зенит» рассчитывал получить в ближайшее время.

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Несмотря на уверенное лидерство в чемпионате России, нападение питерцев нельзя назвать стабильно продуктивным. Когда защита соперника сопротивляется слишком долго, «Зенит» скатывается к довольно примитивным забросам на Артема Дзюбу. Запасной план — забросы на Антона Заболотного. За игру футболисты «Зенита» делают в среднем 22 навеса, это самый высокий показатель в чемпионате. По голам со стандартных положений (7 из 20) они уступают только «Спартаку».

Окей, есть еще Себастьян Дриусси, куда более подвижный и изворотливый игрок, но его продуктивность ограничивается неопытностью — аргентинец поможет «Зениту» решать серьезные задачи в будущем, но не сейчас. Здесь и сейчас он самый бьющий игрок команды (2.6 удара за матч), но точность его ударов оставляет желать лучшего. Четыре голевые передачи объясняются частым расположением под нападающими, но для этой позиции Дриусси слишком показательно игнорирует отыгрыш в обороне.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoMvTIxlON3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-26T18:16:12+00:00">26 Сен 2018 в 11:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выходы Кокорина на замену показали, что даже после операции на крестообразных связках колена он сохранил внушительную скорость, мощный удар; ну и никакая травма не могла сказаться на творческом футбольном мышлении. Именно Александр должен был придать атакам «Зенита» новый вектор, причем не вместо Дзюбы, а вместе с ним — по ходу игры с «Краснодаром» Сергей Семак совмещал их обоих в нападении. До травмы Кокорин совершал по 1.4 удачных обводки за матч — это высокий показатель для чистого форварда, которому часто нужно обвести всего лишь одного соперника прежде, чем нанести решающий удар. В качестве примера можно вспомнить игру «Зенита» со «Славией». Именно выход Кокорина позволил «Зениту» переломить игру в свою пользу — 27-летний нападающий тогда открылся между линиями и четко реализовал передачу от Паредеса. По части реализации подобных моментов Кокорин куда эффективнее Дзюбы и Заболотного.

Его выход на поле в матче против «Краснодара» также изменил динамику встречи.

Учитывая забитый гол «Волгарю» в Кубке России и тот факт, что полноценных выходов на замену у нападающего было всего четыре (не считать же пару минут с «Локомотивом»), можно констатировать — практически каждое появление Кокорина на поле позволяло «Зениту» изменить динамику игры в свою пользу.

Кстати, и в прошлом сезоне Александр чаще всех в чемпионате забивал победные мячи.

Что «Зенит» будет делать без Кокорина

Матч с «Краснодаром» подарил вариант перевода Дриусси на левый фланг с одновременным подтягиванием Кузяева в центр полузащиты на позицию «десятки». Все бы хорошо, но за весь первый тайм при таком раскладе «Зенит» организовал лишь один опасный момент, а Кузяев покинул поле из-за травмы.

Сергею Семаку придется вернуться к тем вариантам, которые у него были на старте сезона. Все то же самое, но без перспектив улучшения игры в нападении и ротации. Если нужно играть в два форварда, пара Дзюба-Дриусси становится безальтернативной, и болельщикам санкт-петербурского клуба остается только надеяться на форсированный прогресс аргентинца. Если же оставлять Дзюбу одного на острие и усиливать фланги, то тогда некем будет обновлять нападение по ходу матча.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmrPZyuFXK7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Driussi Sebastian (@sebadriussi.11)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-19T21:31:10+00:00">19 Авг 2018 в 2:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пространства для эффективной ротации без Кокорина просто не остается. На поле могут выходить Шатов, Мак, Краневиттер и даже Заболотский, но пока ни один из них не продемонстрировал тот потенциал, что появился у питерцев при Кокорине. За то небольшое время, что у него было с «Краснодаром», Кокорин отдал 17 передач (одну ключевую) — и по этому показателю за второй тайм уступил лишь Паредесу и Ивановичу.

Из всех реалистичных опций Сергей Семак предпочел бы клонировать Дриусси — одного поставить на левый фланг, другого — рядом с Дзюбой.

Что Мамаев значил для «Краснодара» в этом сезоне

У «Краснодара» ситуация еще хуже, поскольку Мамаев без всяких перспектив и заглядывания в будущее был ключевым игроком команды здесь и сейчас. Тренер Мурад Мусаев в довольно короткий срок сделал из флангового игрока современную «десятку» и тем самым обеспечил неожиданную конкуренцию новичкам клуба Кристиану Куэве и Маурисио Перейре.

В прежней системе футбольных терминов таких полузащитников, как Павел Мамаев, называли бокс-ту-бокс: действующий от штрафной до штрафной, хорошо видящий поле, способный как отдать передачу, так и выгрызть мяч у соперника. На позиции в центре поля он начал сочетать в себе лучшие качества, которые в отдельности были у конкурентов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoYr37eFbgK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoYr37eFbgK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoYr37eFbgK/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-01T09:37:10+00:00">1 Окт 2018 в 2:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Мамаева 1.7 удара за матч — четвертый показатель среди действующих игроков «Краснодара», но он лучший в команде по точности ударов в команде — из 17 ударов в чемпионате 11 попали в створ. Но самый впечатляющий статистический показатель — это 81% точных передач на позиции, которая предполагает большое количество рискованных передач и, как следствие, потерь.

Речь идет об универсале в хорошем смысле слова. Если сейчас Мамаев прекрасно смотрелся в паре с Газинским в центре, то раньше эффективно играл на фланге. Что случилось в Санкт-Петербурге, когда травмы получили Ари и Игнатьев? Тренерский штаб перевел Мамаева в центр нападения. И хотя Павлу играть там не очень комфортно, он локальную задачу выполнил.

В сухом остатке Мамаев принес «Краснодару» три гола и голевую передачу в российской премьер-лиге, а также важнейшую голевую передачу в игре Лиги Европы против «Севильи».

Что «Краснодар» будет делать без Мамаева

Мураду Мусаеву придется серьезно менять систему игры. «Краснодар» осенью показывал самый яркий футбол в стране, но потеря лидера вынудит тренеров оперировать то самое главное, что есть сейчас у команды — позиционные атаки, подстраивать их под игровые возможности Перейры и Куэвы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm2vWDKFv7m/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm2vWDKFv7m/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm2vWDKFv7m/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-24T08:41:55+00:00">24 Авг 2018 в 1:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуация становится еще запутанней из-за проблем «Краснодара» с лимитом. Потеря игрока основного состава с российским паспортом обернется для тренера головной болью — кого из нужных иностранцев оставлять в запасе? Без Перейры и Куэвы в центре поля не обойтись, а значит меньше игрового времени будет получать фланговый защитник Рамирес. Зато мы получим шанс внимательней приглядеться к 19-летнему полузащитнику Даниилу Уткину.

Совсем недавно казалось, что уж в этом году «Краснодар» воспользуется проблемами конкурентов и сможет забраться выше традиционного для себя четвертого места в чемпионате.

Теперь в этом уже нет такой уверенности.