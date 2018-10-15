Футболист Тарасов подал иск против экс-супруги, требовавшей алименты
Долг футболиста по алиментам превышает сумму в 15 миллионов рублей.
Долг футболиста по алиментам превышает сумму в 15 миллионов рублей.
Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов задолжал
По его словам, решение о взыскании алиментов было вынесено в 2011 году, решение было направлено в «Локомотив», но клуб перечислял ей деньги не в полном объеме. В итоге набежала сумма задолженности плюс неустойка более 15 миллионов рублей.
Примерно полгода назад бывшая супруга футболиста вновь обратилась в «Локомотив» с требованием погасить эту задолженность, но ей было отказано.
Бухгалтерия клуба признала, что алименты платили не в полном объеме, но уклонились от погашения задолженности.
Когда Тарасов узнал о ситуации, то обратился в суд с двумя исками: он потребовал «в четыре раза уменьшить размер алиментов, который суд определил в 2011 году». Второй иск, по словам Жорина, абсурдный: он просит суд пересмотреть задолженность и уменьшить ее.
«Что вообще не предусмотрено ни законом, ни логикой, ни здравым смыслом», — заявил адвокат. Бывшая жена и ее защита намерены взыскивать долг через службу судебных приставов.
Срок в таком случае может быть как реальным, так и условным, однако в любом случае судимость в такой ситуации повышает риск лишения родительских прав.