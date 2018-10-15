Футболист Тарасов подал иск против экс-супруги, требовавшей алименты

Источник: РИА "Новости"

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов задолжал экс-супруге Оксане более 15 миллионов рублей на алименты и может быть привлечен к уголовной ответственности, сообщает телеканал 360 со ссылкой на адвоката бывшей жены Сергея Жорина.

По его словам, решение о взыскании алиментов было вынесено в 2011 году, решение было направлено в «Локомотив», но клуб перечислял ей деньги не в полном объеме. В итоге набежала сумма задолженности плюс неустойка более 15 миллионов рублей.

Примерно полгода назад бывшая супруга футболиста вновь обратилась в «Локомотив» с требованием погасить эту задолженность, но ей было отказано.

Бухгалтерия клуба признала, что алименты платили не в полном объеме, но уклонились от погашения задолженности. Сергей Жорин

Когда Тарасов узнал о ситуации, то обратился в суд с двумя исками: он потребовал «в четыре раза уменьшить размер алиментов, который суд определил в 2011 году». Второй иск, по словам Жорина, абсурдный: он просит суд пересмотреть задолженность и уменьшить ее.

«Что вообще не предусмотрено ни законом, ни логикой, ни здравым смыслом», — заявил адвокат. Бывшая жена и ее защита намерены взыскивать долг через службу судебных приставов.

По словам Жорина, если Тарасов продолжит действовать в том же духе, то в конце концов он может быть привлечен к уголовной ответственности.