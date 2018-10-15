Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
Чиновник Минпромторга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а руководитель «НАМИ» — орденом Невского.
Чиновник Минпромторга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а руководитель «НАМИ» — орденом Невского.
Президент Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Копия указа главы государства от 11 октября размещена на портале правовой информации.
Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта “Единая модульная платформа”, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», отмечается в указе. Помимо них за вклад в реализацию данного проекта были награждены еще более 20 человек.
Речь идет о разработке автомобилей под брендом Aurus, также известных под названием «Кортеж». Правительство еще в сентябре 2013 г. выбрало НАМИ единственным исполнителем госзаказа на выполнение «пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающего создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». Для реализации проекта из федерального бюджета было выделено более 12 млрд руб., ранее говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Президентский лимузин Aurus впервые был показан в мае 2018 г.: на этом автомобиле Владимир Путин передвигался во время церемонии инаугурации. В 2019 г. автомобиль поступит в свободную продажу, цены на него НАМИ пока не раскрыл. Купить Aurus можно будет в дилерских центрах «Панавто» и «Авилон». Мантуров говорил, что люксовые машины будут стоить дешевле как минимум на 20%, чем
Пак и Гайсин являются пострадавшими по уголовному делу, возбужденному против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В понедельник, 8 октября, группа молодых людей, в числе которых были Кокорин и Мамаев, избила в одном из кафе в центре Москвы Пака и Гайсина.
Изначально МВД возбудило дело по статье «Побои», потом переквалифицировало его на статью «Хулиганство». Позже было возбуждено еще одно уголовное дело — «хулиганство по предварительному сговору». Расследованием дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Футболистам грозит до семи лет лишения свободы. На прошлой неделе суд арестовал Кокорина и Мамаева. Они содержатся в изоляторе на Петровке, 38. Футболисты признали вину.