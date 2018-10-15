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15:38 (мск), источник: Ведомости

Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина

Чиновник Минпромторга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а руководитель «НАМИ» — орденом Невского.

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Президент Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Копия указа главы государства от 11 октября размещена на портале правовой информации.

Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта “Единая модульная платформа”, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», отмечается в указе. Помимо них за вклад в реализацию данного проекта были награждены еще более 20 человек.

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Речь идет о разработке автомобилей под брендом Aurus, также известных под названием «Кортеж». Правительство еще в сентябре 2013 г. выбрало НАМИ единственным исполнителем госзаказа на выполнение «пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающего создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». Для реализации проекта из федерального бюджета было выделено более 12 млрд руб., ранее говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Президентский лимузин Aurus впервые был показан в мае 2018 г.: на этом автомобиле Владимир Путин передвигался во время церемонии инаугурации. В 2019 г. автомобиль поступит в свободную продажу, цены на него НАМИ пока не раскрыл. Купить Aurus можно будет в дилерских центрах «Панавто» и «Авилон». Мантуров говорил, что люксовые машины будут стоить дешевле как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley, и дороже базового Mercedes S-класса. Автомобили под брендом Aurus будут выпускаться в трех версиях: лимузин, седан и минивэн. Они будут иметь такие же названия, как и у кремлевских башен («Сенат», «Арсенал» и «Комендант»).

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Пак и Гайсин являются пострадавшими по уголовному делу, возбужденному против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В понедельник, 8 октября, группа молодых людей, в числе которых были Кокорин и Мамаев, избила в одном из кафе в центре Москвы Пака и Гайсина. Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик, на котором человек, похожий на Кокорина, бьет по голове стулом посетителя кафе. После этого мужчина, улыбаясь, вернулся к столику со своей компанией. Минпромторг позже подтвердил факт госпитализации Пака и Гайсина. Пострадавшие после нападения обратились с заявлением в полицию. От действий футболистов 8 октября также пострадал водитель автомобиля Mercedes у гостиницы «Пекин».

Изначально МВД возбудило дело по статье «Побои», потом переквалифицировало его на статью «Хулиганство». Позже было возбуждено еще одно уголовное дело — «хулиганство по предварительному сговору». Расследованием дела занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Футболистам грозит до семи лет лишения свободы. На прошлой неделе суд арестовал Кокорина и Мамаева. Они содержатся в изоляторе на Петровке, 38. Футболисты признали вину.

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