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16:28 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин вслед на Мамаевым обжаловал арест

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала решение суда о его аресте по делу о хулиганстве, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Олег Попов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня аналогичную жалобу подала защита его товарища Павла Мамаева, тоже подозреваемого по этому делу.

«Я подал апелляционную жалобу на решение об аресте», — сказал Попов.

Две потасовки с участием футболистов, ставшие поводом для громкого скандала, произошли ровно неделю назад. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев и их друзья избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а потом — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Вскоре были задержаны Кокорин-младший и Протасовицкий.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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