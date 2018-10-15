Кокорин вслед на Мамаевым обжаловал арест
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала решение суда о его аресте по делу о хулиганстве, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Олег Попов.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала решение суда о его аресте по делу о хулиганстве, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Олег Попов.
Ранее сегодня аналогичную жалобу подала защита его товарища Павла Мамаева, тоже подозреваемого по этому делу.
«Я подал апелляционную жалобу на решение об аресте», — сказал Попов.
Две потасовки с участием футболистов, ставшие поводом для громкого скандала, произошли ровно неделю назад. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев и их друзья избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а потом — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Вскоре были задержаны
Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.