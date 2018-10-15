Кокорин вслед на Мамаевым обжаловал арест

Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня аналогичную жалобу подала защита его товарища Павла Мамаева, тоже подозреваемого по этому делу.

«Я подал апелляционную жалобу на решение об аресте», — сказал Попов.

Две потасовки с участием футболистов, ставшие поводом для громкого скандала, произошли ровно неделю назад. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев и их друзья избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а потом — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако в среду вечером, после объявленного следствием ультиматума, явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Вскоре были задержаны Кокорин-младший и Протасовицкий.