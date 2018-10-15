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17:55 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» нашел средства для перелета в Махачкалу на матч с ЦСКА

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев нашел средства для перелета команды в Дагестан на матч с «ЦСКА», который состоится 19 октября в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе клуба.

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«Руководство клуба в лице президента “Анжи” Османа Кадиева решило этот вопрос. В ближайшие дни команда полетит из Москвы в Махачкалу на самолете», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, ранее руководство «Анжи», который базируется в Подольске, пытаясь минимизировать затраты, обратилось в Российскую премьер-лигу с просьбой о переносе матча против ЦСКА в Москву. Лига отказала в удовлетворении этой просьбы.

5 октября ТАСС сообщал, что футболисты «Анжи» надеются, что после их открытого письма в адрес руководства клуба с требованием погасить долги по зарплате до 18 октября будут предприняты реальные меры для исправления ситуации. До этого информационный портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по зарплате как минимум за два месяца до 18 октября игроки основной команды приостановят выполнение своих обязанностей с 19 октября. Это означает, что команда не выйдет на поле на домашний матч с ЦСКА, который запланирован на этот день.

Ранее врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов сообщил ТАСС, что власти Дагестана рассматривают варианты финансирования «Анжи».

На сегодня, по данным пресс-службы клуба, общий долг «Анжи» составляет около 300 млн рублей.

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