Полиция проводит проверки и изымает документы в «Оренбурге»
Полиция проверяет тренеров детских команд клуба «Оренбург», сообщает
Полиция проверяет тренеров детских команд клуба «Оренбург», сообщает
По информации источника, причиной для начала проверок послужили многочисленные жалобы от родителей игроков детских команд клуба. Родители юных футболистов обратились в полицию и заявили, что тренеры оскорбляют их детей, кричат на них, а после держат игроков на скамейке запасных и не дают выходить на поле.
Сначала в ведомстве посоветовали родителям лично пообщаться с тренерами детей, однако позже сотрудниками органов было принято решение провести личную беседу с наставниками детских команд. Отмечается, что в данный момент в клубе сотрудники полиции изымают документы и проходят прокурорские проверки.