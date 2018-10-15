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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Полиция проводит проверки и изымает документы в «Оренбурге»

Полиция проверяет тренеров детских команд клуба «Оренбург», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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По информации источника, причиной для начала проверок послужили многочисленные жалобы от родителей игроков детских команд клуба. Родители юных футболистов обратились в полицию и заявили, что тренеры оскорбляют их детей, кричат на них, а после держат игроков на скамейке запасных и не дают выходить на поле.

Сначала в ведомстве посоветовали родителям лично пообщаться с тренерами детей, однако позже сотрудниками органов было принято решение провести личную беседу с наставниками детских команд. Отмечается, что в данный момент в клубе сотрудники полиции изымают документы и проходят прокурорские проверки.

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