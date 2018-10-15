Полиция проводит проверки и изымает документы в «Оренбурге»

По информации источника, причиной для начала проверок послужили многочисленные жалобы от родителей игроков детских команд клуба. Родители юных футболистов обратились в полицию и заявили, что тренеры оскорбляют их детей, кричат на них, а после держат игроков на скамейке запасных и не дают выходить на поле.