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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Павлу пока доступен только прогулочный дворик»

Павел читает материалы дела и хорошо общается с сокамерником.

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Источник: РИА "Новости"

Павел Мамаев провёл в СИЗО четыре дня. О том, что сейчас происходит в камере полузащитника «Краснодара», рассказал навестивший его сегодня адвокат Игорь Бушманов.

— Как себя чувствует Мамаев в СИЗО?

— Состояние достаточно ровное. Павел готов к активной защите. Переживает за произошедшее, выказывает сочувствие и желание загладить причинённый вред потерпевшему у гостиницы «Пекин».

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— Как он проводит время?

— Я передал Павлу материалы дела, которые нужно почитать, чтобы подготовиться к следственным действиям. Пока не было возможности заниматься спортом. Он не может ходить в спортивный зал до истечения карантина. Пока ему доступен только прогулочный дворик.

— Информация, что по истечении карантина Мамаев может попасть в камеру к алкоголикам, наркоманам и бомжам, соответствует действительности?

— Это слухи. Я уверен, что никто этого не допустит. К игрокам приковано пристальное внимание: общественники приходят к ним и всё проверяют. Все условия, которые применяются к содержащимся под стражей, будут соблюдены. Мамаев, как ранее несудимый, не может попасть к ранее судимым. Этот запрет строго соблюдается.


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— В карантине у Павла один сосед?

— Насколько я понял, да. Они общаются, никаких конфликтов нет. Павел в целом неконфликтный человек. Он очень позитивный и общительный, так что не думаю, что у него могут возникнуть проблемы с находящимися там лицами.

— Помимо вас кто-то виделся с Павлом?

— К нему ходит представитель Общественно-наблюдательной комиссии Москвы. Насколько я знаю, его навестят и завтра. Она смотрит, чтобы его права соблюдались. Пока проводятся активные следственные действия, доступа к Павлу у родственников нет. Надеюсь, скоро им дадут разрешение на посещение Мамаева. Алана находится в другом городе, а вот отец наверняка сходит к Павлу на свидание при получении этого разрешения.

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— Не обращалась ли Алана к вам после истории с шантажом?

— По данному факту она обратилась с официальным заявлением на проведение проверки в правоохранительные органы Краснодара. Надеюсь, она проводится самым тщательным образом, и действиям лиц, которое предпринимает такие угрозы, будет дана оценка.

— Появились ли результаты анализов Мамаева на предмет алкоголя в крови?

— Мы не знакомились ни с какими результатами медицинского освидетельствования. Нами заявлялось ходатайство на проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений, которые были нанесены у гостиницы «Пекин».

— Появилась информация, согласно которой в апелляционной жалобе ваша сторона указывает некорректную информацию. Вы якобы заявили, что сумма штрафов Мамаева за пропуски в «Краснодаре» превышает его ежемесячную зарплату (230 тыс. долларов), хотя в договоре есть пункт о максимальном ежемесячном штрафе в 15 тыс. долларов. Как можете это прокомментировать?

— Не в моей компетенции комментировать условия контракта, они мне неизвестны. Мы лишь говорим, что его условия могут быть нарушены в связи с тем, что Павел в настоящий момент не может исполнять свои профессиональные обязанности.

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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