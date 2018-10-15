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19:59 (мск), источник: Газета.Ру

«Локомотив» отказался брать ответственность за долги Тарасова

В пресс-службе московского «Локомотива» высказались относительно уклонений хавбека команды Дмитрия Тарасова от уплаты алиментов бывшей супруге Оксане в размере 15 млн рублей, передает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Защита бывшей жены футболиста в лице адвоката Сергея Жорина заявила, что Тарасов не выплачивает средства, так как «железнодорожники» имеют финансовые трудности.

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«Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет. Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно», — рассказал представитель пресс-службы «Локомотива».

Также в отделе подчеркнула, что данная ситуация никак не связана с клубом «железнодорожников».

«У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов», — заключил собеседник.

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