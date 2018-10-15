«Локомотив» отказался брать ответственность за долги Тарасова
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Защита бывшей жены футболиста в лице адвоката Сергея Жорина заявила, что Тарасов не выплачивает средства, так как «железнодорожники» имеют финансовые трудности.
«Информация о якобы имеющихся финансовых проблемах клуба не соответствует действительности. Финансовое состояние клуба стабильно и к делу отношения не имеет. Клуб удерживает у игрока алименты и перечисляет их его бывшей супруге Оксане Тарасовой ежемесячно», — рассказал представитель
Также в отделе подчеркнула, что данная ситуация никак не связана с клубом «железнодорожников».
«У нас нет данных о том, что наш футболист Дмитрий Тарасов умышленно уклонялся от уплаты алиментов. Ситуация не имеет отношения к клубу и футболу. Вопрос об уплате алиментов и их исчислении находится в компетенции суда и судебных приставов», — заключил собеседник.