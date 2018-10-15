РФС оштрафовал «Анжи» по заявлению бывшего главного тренера
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение оштрафовать махачкалинский футбольный клуб «Анжи» по заявлению
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение оштрафовать махачкалинский футбольный клуб «Анжи» по заявлению
Такое решение было принято в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, когда было вынесено решение обязать «Анжи» выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. К «Анжи» тогда был применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
«В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа применить к ООО «ФК «Анжи» санкцию в виде штрафа», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
В начале октября генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил РИА Новости, что долги «Анжи» увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. Футболисты команды написали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча чемпионата России против московского ЦСКА