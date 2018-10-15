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22:43 (мск), источник: Р-Спорт

РФС оштрафовал «Анжи» по заявлению бывшего главного тренера

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение оштрафовать махачкалинский футбольный клуб «Анжи» по заявлению экс-главного тренера команды Вадима Скрипченко.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, когда было вынесено решение обязать «Анжи» выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. К «Анжи» тогда был применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

«В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа применить к ООО «ФК «Анжи» санкцию в виде штрафа», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

В начале октября генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил РИА Новости, что долги «Анжи» увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. Футболисты команды написали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча чемпионата России против московского ЦСКА из-за долгов по зарплате.

Перспективы существования ФК «Анжи» остаются туманными
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27 августа© Ньюстюб
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