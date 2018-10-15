РФС оштрафовал «Анжи» по заявлению бывшего главного тренера

Такое решение было принято в связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа, когда было вынесено решение обязать «Анжи» выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. К «Анжи» тогда был применен запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.