Текущие события
Футбол. Лига наций
15.10
Исландия1
Швейцария2
Футбол. Лига наций
15.10
Испания2
Англия3
Футбол. Лига наций
15.10
Босния и Герцеговина2
Северная Ирландия0
Футбол. Лига наций
15.10
Эстония3
Венгрия3
Футбол. Лига наций
15.10
Финляндия2
Греция0
Футбол. Лига наций
15.10
Беларусь0
Молдавия0
Футбол. Лига наций
15.10
Люксембург3
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
15.10
Хорватия2
Иордания1
Футбол. Сборные
15.10
Саудовская Аравия1
Ирак1
Футбол. Сборные
15.10
Кувейт0
Австралия4
Футбол. Сборные
12:30
Индонезия
Гонконг
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
8Емельяненко побил американца
15 октября, источник: Чемпионат.com

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ

Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Выросла трансферная стоимость нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Если ранее форварда петербургской команды оценивали в € 10 млн, то сейчас стоимость составляет € 11 млн.

Также возросла цена полузащитника «Краснодара» Виктора Классона и хавбека ЦСКА Николы Влашича. Оба футболиста ранее оценивались в € 8 млн. Теперь стоимость каждого выросла до € 10 млн.

По € 7 млн оцениваются полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и хавбек «Краснодара» Юрий Газинский. Игрок петербургской команды набрал в стоимости € 2 млн, а футболист краснодарского клуба подорожал на € 1 млн.

Суммарная стоимость игроков Российской Премьер-Лиги в настоящее время составляет € 788,85 млн.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
«Мамаеву пока доступен только прогулочный дворик»
Нурмагомедов отказался проводить бой с Мэйуэзером в Лас-Вегасе
Сборная Испании пропустила три мяча от англичан в домашнем матче
«Локомотив» отказался брать ответственность за долги Тарасова
Романцев поделился эмоциями от игры сборной России в Лиге наций
Никулинский суд во вторник рассмотрит дело о разводе Глушакова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь