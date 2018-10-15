Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Выросла трансферная стоимость нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Если ранее форварда петербургской команды оценивали в € 10 млн, то сейчас стоимость составляет € 11 млн.

Также возросла цена полузащитника «Краснодара» Виктора Классона и хавбека ЦСКА Николы Влашича. Оба футболиста ранее оценивались в € 8 млн. Теперь стоимость каждого выросла до € 10 млн.

По € 7 млн оцениваются полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и хавбек «Краснодара» Юрий Газинский. Игрок петербургской команды набрал в стоимости € 2 млн, а футболист краснодарского клуба подорожал на € 1 млн.