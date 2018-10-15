Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ
Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков Российской
Портал Transfermarkt.com обновил трансферную стоимость игроков Российской
Выросла трансферная стоимость нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Если ранее форварда петербургской команды оценивали в € 10 млн, то сейчас стоимость составляет € 11 млн.
Также возросла цена полузащитника «Краснодара» Виктора Классона и хавбека ЦСКА Николы Влашича. Оба футболиста ранее оценивались в € 8 млн. Теперь стоимость каждого выросла до € 10 млн.
По € 7 млн оцениваются полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и хавбек «Краснодара» Юрий Газинский. Игрок петербургской команды набрал в стоимости € 2 млн, а футболист краснодарского клуба подорожал на € 1 млн.
Суммарная стоимость игроков Российской