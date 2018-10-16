Суд во вторник рассмотрит дело о разводе Глушакова
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей, сообщили РИА Новости в суде.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 11.30. Оно пройдет в закрытом от публики режиме.
Глушаков и его супруга Дарья подали обоюдные иски «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей». Футболист подал иск о разводе в суд Ростовской области, однако его передали для рассмотрения по месту жительства в Москву. Жена Глушакова сразу обратилась в Никулинский суд столицы. В рамках процесса счета и имущества футболиста были арестованы.
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация, что супруги, которые поженились в 2010 году, некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016 году — вторая дочь Александра.