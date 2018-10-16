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00:57 (мск), источник: Р-Спорт

Суд во вторник рассмотрит дело о разводе Глушакова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей, сообщили РИА Новости в суде.

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Источник: РИА "Новости"

Судебное заседание назначено на 11.30. Оно пройдет в закрытом от публики режиме.

Глушаков и его супруга Дарья подали обоюдные иски «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей». Футболист подал иск о разводе в суд Ростовской области, однако его передали для рассмотрения по месту жительства в Москву. Жена Глушакова сразу обратилась в Никулинский суд столицы. В рамках процесса счета и имущества футболиста были арестованы.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация, что супруги, которые поженились в 2010 году, некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016 году — вторая дочь Александра.

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15 октября© Ньюстюб
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