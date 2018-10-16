Суд во вторник рассмотрит дело о разводе Глушакова

Источник: РИА "Новости"

Судебное заседание назначено на 11.30. Оно пройдет в закрытом от публики режиме.

Глушаков и его супруга Дарья подали обоюдные иски «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей». Футболист подал иск о разводе в суд Ростовской области, однако его передали для рассмотрения по месту жительства в Москву. Жена Глушакова сразу обратилась в Никулинский суд столицы. В рамках процесса счета и имущества футболиста были арестованы.