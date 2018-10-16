Черчесов: За проступки вне поля игроки должны отвечать не как футболисты

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«Есть жизнь, есть спорт. То, что происходит за полем… они должны как граждане отвечать, а не как футболисты», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

На прошлой неделе Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).