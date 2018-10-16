Черчесов: За проступки вне поля игроки должны отвечать не как футболисты

«Есть жизнь, есть спорт. То, что происходит за полем… они должны как граждане отвечать, а не как футболисты», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
На прошлой неделе Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
В воскресенье в Самаре сотрудники полиции задержали футболиста самарских «Крыльев Советов» Георгия Тигиева, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения. В СМИ также появилась информация, что в крови футболиста был найден амфетамин. При схожих обстоятельствах в тот же день был задержан еще один игрок самарской команды Евгений Башкиров.