Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени
Мы собрали в один текст все, что произошло с попавшими под стражу футболистами и их друзьями за последнюю неделю.
Мы собрали в один текст все, что произошло с попавшими под стражу футболистами и их друзьями за последнюю неделю.
С Московского вокзала
Дело в том, что
Поезд с футболистами, Поперечным и другими пассажирами «Сапсана» прибыл на Ленинградский вокзал примерно в 23.30. Что делали футболисты и их друзья сразу после этого, знают только они сами и, наверное, следователи, которым они наверняка рассказали все детали злополучной ночи. В прессе появилась лишь одна деталь: ночью компания отправилась в один из столичных
Согласно видеозаписям и списку задержанных, вместе с игроками отдыхали Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Зенита», полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев,
Под утро компания покинула
То ли девушка хотела погреться, то ли перепутала машину с вызванным такси. Соловчук потребовал ее удалиться, девушка ответила отказом, однако через несколько секунд ее вытащил из салона «некий молодой человек». По словам Соловчука, по автомобилю нанесли несколько ударов, после чего он решил выйти на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Судя по видео, водитель попробовал пару раз ответить футбольной компании, но сделал это зря — все закончилось избиением в формате «пять на одного».
— Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт, — рассказал Соловчук. — В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.
Соловчук был доставлен в реанимацию с
Совсем скоро участники драки оказались в другом заведении в центре Москвы — в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Это заведение известно тем, что в нем проводят деловые завтраки крупные чиновники и бизнесмены. На видео четко видно, что на столе, за которым сидела компания Кокорина и Мамаева, было пиво и другие напитки.
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Позже всплыли детали. Например, футболисты пели Gangnam Style и назвали Пака «каким-то китайцем».
Спустя два часа после драки в «Кофемании», по данным Mash, друзья футболистов вернулись в кофейную и пытались выкупить видео инцидента, предлагая 5 миллионов рублей. Им не стали мешать даже дежурившие в кафе сотрудники полиции. Но водитель Дениса Пака опередил события — к тому моменту видео уже было у него на флэшке. Вечером оно стало достоянием общественности.
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Первыми официальным ресурсом, подтвердившим факт драки, стал сайт петербургского «Зенита». «Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — сообщили в
Параллельно с заявлениями футбольных клубов выступил министр спорта России Павел Колобков, чьи слова получились куда ярче сухих строчек
— В этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств, — сказал министр.
Журналистам становится известно о втором, более раннем эпизоде — избиении Соловчука. Примерно через час Mash публикует видео того, в каком состоянии находится водитель, позже в сети появляется несколько видео с инцидентом на 2-й Брестской улице. Полиция через информационные агентства сообщила, что изучает видео обоих инцидентов. Обратного пути для Кокорина и Мамаева уже нет — эта история во главе информационного пространства.
Руководство «Краснодара» публикует жесткое заявление по ситуации. Южане хотят разорвать контракт с Павлом Мамаевым и изучают, как это правильно сделать с юридической точки зрения.
К вечеру относительно ситуации с футболистами высказались чиновники, спортивные функционеры, тренеры и различные организации. Включая
Уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам, предположительно, со стороны футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина было передано в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.
С пламенной речью выступил отец и агент Павла Мамаева — Константин. Мягко говоря, он не стал извиняться за действия сына.
— Пускай они не *****. Я с Хашигом (генеральным директором краснодарского клуба. — Прим. «СЭ») вчера разговаривал, и он нас послал демократично *****. Я им сказал: «Вы что ***** устроили? Что вы ***** устроили, черти? И с
— Кого *****, человек в отпуске находится, — продолжил он. — Кого *****, что они сейчас устроили? ***** черти! Как вам не стыдно! Гореть ***** вам всем в аду *****! Поняли позицию мою? Вы передайте мою позицию всем *****! Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все.
К зданию ГСУ ГУМВД по Москве на Новослободской улице стянулись толпы журналистов изданий различной направленности. Разумеется, и полицейские, и пресса ждали появления главных фигурантов скандала. В четыре часа дня к журналистам вышел начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, который в эту неделю стал главным спикером от полиции.
— Главное управление МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня, — объявил Титов толпе. — Информируем указанных граждан, что после 18 часов сегодняшнего дня в случае неприбытия в ГСУ ГУ МВД России по Москве они будут объявлены в федеральный розыск.
Также Титов сообщил, что полиция завела уголовное дело о хулиганстве — то, чего требовали представители Дениса Пака.
Мамаев после угрозы быть объявленным в федеральный розыск явился к следователям в течение 40 минут. А вот Кокорин опоздал — он приехал спустя полтора часа после того, как ультиматум полиции истек. Поэтому следователи беседовали с футболистами
Как сообщил Mash, и Кокорин, и Мамаев признали свою вину как в нападении на водителя, так и в драке с чиновниками. Футболисты заявили, что расстроены ситуацией, а в полицию не приходили, потому что были в замешательстве и не знали, как им поступить.
МВД сообщило, что был задержан и отправлен в изолятор временного содержания третий участник вечеринки — младший брат Кокорина Кирилл. С двумя другими соучастниками (Протасовицкий и Куропаткин) проводились следственные действия, их допросили.
В Тверском суде Москвы с небольшим опозданием начались два суда, которые должны были установить меру пресечения для Мамаева и Кокорина. Процессы проходили параллельно в двух залах. Следователь попросил арестовать Кокорина и Мамаева, потому что: они имеют широкие связи в органах власти, деньги и могут скрыться или надавить на свидетелей; пренебрегли нормами поведения; на свободе оставались неустановленные участники нападения.
Суд постановилходатайство следствия удовлетворить и избрать Мамаеву, а также братьям Кокориным меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 8 декабря 2018 года.
Как стало известно «СЭ», клубы РПЛ не смогли достигнуть солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты
Футболистов доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», о чем сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вне зависимости от исхода уголовного дела футболистов готовы принять в футбольном клубе «Ахмат». Кадыров отметил, что не собирается давать правовые оценки действиям футболистов, но главная цель — «воспитание человека через наказание».
Известный адвокат Татьяна Стукалова, которая сначала отказалась защищать Кокориных и Мамаева, а потом поменяла свое решение, выступила с заявлением.
— Возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству. А они, в свою очередь, должны толковаться в пользу обвиняемых — презумпция невиновности, гарантированная Конституцией РФ. В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно: «хулиганы»
Телеканал «Дождь» опубликовал первые комментарии Кокорина и Мамаева после того, как их поместили в СИЗО.
— Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю", — сказал Кокорин.
— Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается, — сказал Мамаев.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил «СЭ», что Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда они попадут в обычные камеры СИЗО.
— Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ, — сказал Мельников. — Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.
Защита футболиста Павла Мамаева в понедельник обжаловала решение суда о его аресте по делу о хулиганстве, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов. Позже подобную жалобу подала и защита Кокориных. Слушания пройдут 19 октября.
Вышло эмоциональное интервью матери Александра и Кирилла Кокориных Светланы телеканалу «Россия 1». Она всячески защищает своих детей, говорит об их хороших качествах и добавляет, что готова поменяться с ними местами.
— Мои ребята — не подонки, — сказала Светлана Кокорина. — Они не те люди, которыми их пытаются выставить. Да, они ошиблись, сделали очень неприятные вещи. Но они очень сожалеют об этом и все бы сделали, чтобы загладить вину, и принесли бы еще больше счастья и радости людям. Если все закончится положительным исходом для моих детей, то с ними такое больше никогда не повторится.