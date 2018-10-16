Сага о Кокорине и Мамаеве. Все о главном скандале осени

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7 октября, 19:15

С Московского вокзала Санкт-Петербурга стартует последний в этот день «Сапсан». Час назад закончился матч «Зенит» — «Краснодар», в котором петербургский клуб одержал победу (2:1). Мамаев провел всю игру, забив гол с пенальти, Кокорин отыграл второй тайм и поучаствовал в голе Артема Дзюбы. В связи с паузой в чемпионате клубы дали футболистам выходные, Кокорин и Мамаев, не получившие приглашение в сборную России, решили провести их вместе в Москве.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BopAql7Fi1j/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BopAql7Fi1j/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kokorin9/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Kokorink9</a> (@kokorin9) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-07T17:46:41+00:00">7 Окт 2018 в 10:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что где-то в эти дни исполнялось 10 лет со дня дружбы двух футболистов. По такому поводу Александр и Павел забронировали переговорку в «Сапсане», где начали свою вечеринку. По словам очевидцев, уже там компания начала вести себя вызывающе (о чем писал, в частности, известный стендап-комик Данила Поперечный). Правда, пресс-служба РЖД позже информацию о дебоше опровергла.

8 октября, ночь

Поезд с футболистами, Поперечным и другими пассажирами «Сапсана» прибыл на Ленинградский вокзал примерно в 23.30. Что делали футболисты и их друзья сразу после этого, знают только они сами и, наверное, следователи, которым они наверняка рассказали все детали злополучной ночи. В прессе появилась лишь одна деталь: ночью компания отправилась в один из столичных стрип-баров (по всей видимости, речь о заведении «Эгоист» на Триумфальной площади), где и продолжила веселье. По версии «МК», за ночь компания потратила порядка 2,5 миллиона рублей.

Согласно видеозаписям и списку задержанных, вместе с игроками отдыхали Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Зенита», полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев, экс-футболист тверской «Волги» и подольского «Авангарда» Александр Протасовицкий, водитель и друг Кокорина Геннадий Куропаткин. Также на видео присутствуют как-минимум три неназванные девушки. Предположительно — подруги Кирилла Кокорина.

8 октября, около 7 утра

Под утро компания покинула стриптиз-клуб. Прямо на выходеи произошел первый инцидент. Одна из девушек, отдыхавших в компании Кокорина и Мамаева, села в «Мерседес», припаркованныйнедалеко от гостиницы «Пекин». Это был автомобиль Ольги Ушаковой — телеведущей Первого канала и бывшей гражданской супругиэкс-замдиректора ФСБ Вячеслава Ушакова. За рулем в этот момент находился водитель Ушаковой — Виталий Соловчук, 33-летний гражданин Белоруссии, который дожидался хозяйку автомобиля.

То ли девушка хотела погреться, то ли перепутала машину с вызванным такси. Соловчук потребовал ее удалиться, девушка ответила отказом, однако через несколько секунд ее вытащил из салона «некий молодой человек». По словам Соловчука, по автомобилю нанесли несколько ударов, после чего он решил выйти на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Судя по видео, водитель попробовал пару раз ответить футбольной компании, но сделал это зря — все закончилось избиением в формате «пять на одного».

— Избивали руками и ногами. Я неоднократно падал на асфальт, — рассказал Соловчук. — В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было.

Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмойи сотрясением мозга. Вскоре его перевели в травматологическое отделение в Боткинской больнице.

8 октября, около 9 утра

Совсем скоро участники драки оказались в другом заведении в центре Москвы — в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Это заведение известно тем, что в нем проводят деловые завтраки крупные чиновники и бизнесмены. На видео четко видно, что на столе, за которым сидела компания Кокорина и Мамаева, было пиво и другие напитки.

В какой-то момент замечание молодым людям сделал чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак, сидевший неподалеку. Это спровоцировало конфликт, центральным эпизодом которого стал поступок Кокорина-старшего: Александр схватил стул и ударил им чиновника. Позже Пак получил еще несколько ударов, в том числе от младшего брата Кокорина. Травмы получил и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин.

Позже всплыли детали. Например, футболисты пели Gangnam Style и назвали Пака «каким-то китайцем».

8 октября, около 11 утра

Спустя два часа после драки в «Кофемании», по данным Mash, друзья футболистов вернулись в кофейную и пытались выкупить видео инцидента, предлагая 5 миллионов рублей. Им не стали мешать даже дежурившие в кафе сотрудники полиции. Но водитель Дениса Пака опередил события — к тому моменту видео уже было у него на флэшке. Вечером оно стало достоянием общественности.

8 октября, 16:10

Телеграм-канал Mash впервые сообщает об инциденте в кофейне.

8 октября, 20:30

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что провели проверку и по ее итогам возбудили уголовное дело по статье «Побои». Адвокат чиновника Геннадий Удунян тут же заявил, что футболисты «издевались над Паком по национальному признаку» и оскорбили его честь и достоинство. По его словам, у его клиента диагностированы сотрясение мозга и ушиб левой руки, в связи с этим он намерен добиться переквалификации статьи с «побоев» на «хулиганство» (ч.2 ст. 213 УК РФ). Если по первой статье максимальное наказание достигает двух лет лишения свободы, то во втором — до пяти лет.

8 октября, 22:30

Первыми официальным ресурсом, подтвердившим факт драки, стал сайт петербургского «Зенита». «Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение», — сообщили в пресс-службе клуба. В «Краснодаре» примерно в то же время выступили с похожим заявлением: «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия».

Параллельно с заявлениями футбольных клубов выступил министр спорта России Павел Колобков, чьи слова получились куда ярче сухих строчек пресс-служб.

— В этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств, — сказал министр.

9 октября, 10:00

Журналистам становится известно о втором, более раннем эпизоде — избиении Соловчука. Примерно через час Mash публикует видео того, в каком состоянии находится водитель, позже в сети появляется несколько видео с инцидентом на 2-й Брестской улице. Полиция через информационные агентства сообщила, что изучает видео обоих инцидентов. Обратного пути для Кокорина и Мамаева уже нет — эта история во главе информационного пространства.

9 октября, 12:00

Руководство «Краснодара» публикует жесткое заявление по ситуации. Южане хотят разорвать контракт с Павлом Мамаевым и изучают, как это правильно сделать с юридической точки зрения.

9 октября, 18:00

К вечеру относительно ситуации с футболистами высказались чиновники, спортивные функционеры, тренеры и различные организации. Включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец и руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского.

10 октября, 9:00

Уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам, предположительно, со стороны футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина было передано в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

10 октября, 12:57

С пламенной речью выступил отец и агент Павла Мамаева — Константин. Мягко говоря, он не стал извиняться за действия сына.

— Пускай они не *****. Я с Хашигом (генеральным директором краснодарского клуба. — Прим. «СЭ») вчера разговаривал, и он нас послал демократично *****. Я им сказал: «Вы что ***** устроили? Что вы ***** устроили, черти? И с Монте-Карло ***** устроили! Что вы, *****, что делаете *****? — кричал Константин Мамаев в трубку.

— Кого *****, человек в отпуске находится, — продолжил он. — Кого *****, что они сейчас устроили? ***** черти! Как вам не стыдно! Гореть ***** вам всем в аду *****! Поняли позицию мою? Вы передайте мою позицию всем *****! Обычный парень зарабатывает деньги, а как только, ***** оступился, вы каждый ***** готовы нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все.

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10 октября, 16:00

К зданию ГСУ ГУМВД по Москве на Новослободской улице стянулись толпы журналистов изданий различной направленности. Разумеется, и полицейские, и пресса ждали появления главных фигурантов скандала. В четыре часа дня к журналистам вышел начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, который в эту неделю стал главным спикером от полиции.

— Главное управление МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в ГСУ МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий до 18 часов сегодняшнего дня, — объявил Титов толпе. — Информируем указанных граждан, что после 18 часов сегодняшнего дня в случае неприбытия в ГСУ ГУ МВД России по Москве они будут объявлены в федеральный розыск.

Также Титов сообщил, что полиция завела уголовное дело о хулиганстве — то, чего требовали представители Дениса Пака.

10 октября, 20:40

Мамаев после угрозы быть объявленным в федеральный розыск явился к следователям в течение 40 минут. А вот Кокорин опоздал — он приехал спустя полтора часа после того, как ультиматум полиции истек. Поэтому следователи беседовали с футболистами по-отдельности. Тем не менее с разницей в час к обоим футболистам была применена одинаковая мера пресечения — они были задержаны на 48 часов. После допроса на Новослободской они были вывезены в изолятор временного содержания.

Как сообщил Mash, и Кокорин, и Мамаев признали свою вину как в нападении на водителя, так и в драке с чиновниками. Футболисты заявили, что расстроены ситуацией, а в полицию не приходили, потому что были в замешательстве и не знали, как им поступить.

11 октября, 13:00

МВД сообщило, что был задержан и отправлен в изолятор временного содержания третий участник вечеринки — младший брат Кокорина Кирилл. С двумя другими соучастниками (Протасовицкий и Куропаткин) проводились следственные действия, их допросили.

11 октября, 22:00

В Тверском суде Москвы с небольшим опозданием начались два суда, которые должны были установить меру пресечения для Мамаева и Кокорина. Процессы проходили параллельно в двух залах. Следователь попросил арестовать Кокорина и Мамаева, потому что: они имеют широкие связи в органах власти, деньги и могут скрыться или надавить на свидетелей; пренебрегли нормами поведения; на свободе оставались неустановленные участники нападения.

Суд постановилходатайство следствия удовлетворить и избрать Мамаеву, а также братьям Кокориным меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток, до 8 декабря 2018 года.

11 октября, 23:00

Как стало известно «СЭ», клубы РПЛ не смогли достигнуть солидарного решения о том, чтобы не предлагать контракты Мамаеву-Кокорину. В этих условиях Мамаев мог получить приглашение, допустим, от «Урала» и стать там звездой.

12 октября, 9:00

Футболистов доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка», о чем сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. По его словам, через десять дней их переведут в камеры спецблока, где более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности.

12 октября, 23:18

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вне зависимости от исхода уголовного дела футболистов готовы принять в футбольном клубе «Ахмат». Кадыров отметил, что не собирается давать правовые оценки действиям футболистов, но главная цель — «воспитание человека через наказание».

13 октября, 17:00

Известный адвокат Татьяна Стукалова, которая сначала отказалась защищать Кокориных и Мамаева, а потом поменяла свое решение, выступила с заявлением.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bo397usAARS/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bo397usAARS/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/stukalova_official/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Татьяна Стукалова</a> (@stukalova_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-13T13:11:25+00:00">13 Окт 2018 в 6:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству. А они, в свою очередь, должны толковаться в пользу обвиняемых — презумпция невиновности, гарантированная Конституцией РФ. В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно: «хулиганы» почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество.

13 октября, 22:50

Телеканал «Дождь» опубликовал первые комментарии Кокорина и Мамаева после того, как их поместили в СИЗО.

— Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю", — сказал Кокорин.

— Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается, — сказал Мамаев.

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14 октября, 12:00

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил «СЭ», что Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда они попадут в обычные камеры СИЗО.

— Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ, — сказал Мельников. — Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

15 октября, 11:00

Защита футболиста Павла Мамаева в понедельник обжаловала решение суда о его аресте по делу о хулиганстве, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов. Позже подобную жалобу подала и защита Кокориных. Слушания пройдут 19 октября.

15 октября, 17:25

Вышло эмоциональное интервью матери Александра и Кирилла Кокориных Светланы телеканалу «Россия 1». Она всячески защищает своих детей, говорит об их хороших качествах и добавляет, что готова поменяться с ними местами.