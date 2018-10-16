«Анжи» отправится в Махачкалу на матч РПЛ с ЦСКА на самолете
МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты «Анжи» отправятся в Махачкалу на матч 11-го тура Российской
МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты «Анжи» отправятся в Махачкалу на матч 11-го тура Российской
Матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» — ЦСКА пройдет 19 октября. Начало встречи в 18:00 по мск. Ранее сообщалось, что команда может отправиться на матч на автобусе.
«Анжи» отправится на матч 11-го тура против ЦСКА на самолете. Вчера руководство клуба приобрело билеты. Информация, о том, что команда может отправится в Дагестан на автобусе не соответствует действительности. Президент клуба Осман Гаирбекович (Кадиев) в очередной раз нашел денежные средства, чтобы команда смогла нормально добраться на игру, футболисты прилетают завтра, — сказал Флегонтов.
Также генеральный директор махачкалинского клуба прокомментировал ситуацию относительно финансовых проблем клуба. «Финансовая ситуация с долгами на данный момент не изменилась», — отметил Флегонтов.
5 октября ТАСС сообщал, что футболисты «Анжи» надеются, что после их открытого письма в адрес руководства клуба с требованием погасить долги по зарплате до 18 октября будут предприняты реальные меры для исправления ситуации. До этого информационный портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по зарплате как минимум за два месяца до 18 октября игроки основной команды приостановят выполнение своих обязанностей с 19 октября.