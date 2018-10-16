«Анжи» отправится в Махачкалу на матч РПЛ с ЦСКА на самолете

Матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» — ЦСКА пройдет 19 октября. Начало встречи в 18:00 по мск. Ранее сообщалось, что команда может отправиться на матч на автобусе.

«Анжи» отправится на матч 11-го тура против ЦСКА на самолете. Вчера руководство клуба приобрело билеты. Информация, о том, что команда может отправится в Дагестан на автобусе не соответствует действительности. Президент клуба Осман Гаирбекович (Кадиев) в очередной раз нашел денежные средства, чтобы команда смогла нормально добраться на игру, футболисты прилетают завтра, — сказал Флегонтов.

Также генеральный директор махачкалинского клуба прокомментировал ситуацию относительно финансовых проблем клуба. «Финансовая ситуация с долгами на данный момент не изменилась», — отметил Флегонтов.