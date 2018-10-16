«Барселона» может взять в аренду у «Зенита» Ивановича
«Барселона» рассматривает вариант усиления своей линии обороны защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем.
«Барселона» рассматривает вариант усиления своей линии обороны защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» в предстоящее зимнее трансферное окно будет бороться за центрального защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда.
Иванович в нынешнем сезоне провёл в составе «Зенита» 10 матчей в