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13:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может взять в аренду у «Зенита» Ивановича

«Барселона» рассматривает вариант усиления своей линии обороны защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем.

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Источник: Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Сине-гранатовые обеспокоены дефицитом защитников после того, как клуб уже потерял из-за травм Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» в предстоящее зимнее трансферное окно будет бороться за центрального защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда.

Иванович в нынешнем сезоне провёл в составе «Зенита» 10 матчей в Премьер-Лиге.

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