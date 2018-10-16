Агент Ивановича заявил, что «Барселона» не выходила на «Зенит» с предложением по аренде

Во вторник газета Mundo Deportivo сообщила об интересе испанского клуба к Ивановичу. По информации издания, «Барселона» намерена взять защитника в аренду до конца сезона.

«С предложением о трансфере Ивановича руководство “Барселоны” не выходило ни на нас, ни на руководство петербургского “Зенита”. У Бранислава контракт до 2019 года с опцией пролонгации еще на один сезон, он является капитаном “Зенита” и счастлив находиться в петербургском клубе», — сказал агент.