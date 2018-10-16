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14:07 (мск), источник: ТАСС

Агент Ивановича заявил, что «Барселона» не выходила на «Зенит» с предложением по аренде

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Испанский футбольный клуб «Барселона» не контактировал с руководством российского «Зенита» по аренде сербского защитника Бранислава Ивановича. Об этом ТАСС сообщил агент 34-летнего игрока Зоран Крнета.

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Во вторник газета Mundo Deportivo сообщила об интересе испанского клуба к Ивановичу. По информации издания, «Барселона» намерена взять защитника в аренду до конца сезона.

«С предложением о трансфере Ивановича руководство “Барселоны” не выходило ни на нас, ни на руководство петербургского “Зенита”. У Бранислава контракт до 2019 года с опцией пролонгации еще на один сезон, он является капитаном “Зенита” и счастлив находиться в петербургском клубе», — сказал агент.

Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года из лондонского «Челси». Всего на счету сербского защитника 65 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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