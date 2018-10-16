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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Денисов — о ситуации с Кокориным и Мамаевым: Прошу обойтись без людоедства

Полузащитник «Локомотива» в интервью «СЭ» — о попавших в СИЗО футболистах.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Происшествие с Кокориным и Мамаевым — одно из самых резонансных событий года. Каково ваше отношение к случившемуся?

— В последнее время столько было всего сказано по этому поводу. Не думаю, что буду оригинальным. Конечно, то, что мы все видели на видео — ужасно, недопустимо и стыдно. Это не должно повториться снова.

Немного беспокоит другое — то, с какой готовностью люди стремятся выносить оценки, глумиться и вершить суд над ближними. Причем самый жестокий суд — уже договорились до того, что ребят нужно посадить на семь лет, пожизненно отстранить от футбола и чего только еще не сделать. Вы это серьезно?!

— То есть вы считаете, что, несмотря на все произошедшее, клубы не должны игнорировать Кокорина и Мамаева?

— Постойте, но разве если врач или пожарный по пьяни бьет кого-то по лицу, то ему запрещают работать врачом или пожарным? Оставляют его семью без дохода? На каком основании тогда мы должны лишить семьи Кокорина и Мамаева источника дохода? Футбол это все, что они умеют делать в жизни. Только не надо пафосных слов о воспитании молодежи: футболисты — последние, с кого молодежь берет пример.

Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас все хорошо?!

— Но где гарантии того, что Кокорин и Мамаев больше не повторят своих ошибок?

— Уверен, что те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично мое мнение — и я готов к тому, что оно не встретит понимания — этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести. Условный срок, огромный штраф, публичные извинения — все что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма — это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним — нужно решить все по закону, я лишь прошу обойтись без людоедства.

— Что вы сказали бы Кокорину и Мамаеву?

— Я понимаю, сколько грязи сейчас выльется на меня, но я хотел бы выразить им обоим мою человеческую поддержку и сочувствие и пожелать им и их семьям и самое главное детям достойно пройти через эти испытания.

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